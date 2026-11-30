Un hombre durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede del PSPV, a 29 de noviembre de 2026, en Valencia- Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha reconocido que los resultados cosechados por su formación en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, no son los "esperados" ni "para el partido ni para este país" y, dicho esto, ha prometido que los socialistas valencianos trabajarán desde hoy "sin descanso" y "con más esfuerzo" para devolver "una Comunitat Valenciana progresista" en los próximos comicios.

Así lo ha manifestado, en una declaración --sin preguntas- desde la sede del PSPV en València, en la que ha comparecido en solitario, después de que el PP haya ganado las elecciones generales en España con 133 escaños que, aunque son cuatro menos que en 2023, le permiten sumar mayoría absoluta con los 52 que ha reunido Vox y el de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

El PSOE, por su parte, vuelve a quedar segundo, pero pierde cuatro actas respecto a las anteriores elecciones y se queda con 115, mientras que su izquierda de ámbito estatal, ahora bajo la marca Frente Amplio, se desploma al caer de 31 a 10 diputados.

El reparto de escaños en la Comunitat Valenciana mantiene al PP con los mismos escaños que en los anteriores comicios de 2023, con 13, y el PSPV pierde uno y se queda en 10. Por su parte, Vox sube dos parlamentarios --de 5 a 7-- y Compromís-Front Valencià se queda con tres.

Vicent Mascarell ha agradecido la "amplia participación" de los valencianos en esta cita electoral, "especialmente" a los que han depositado su confianza en el PSPV-PSOE, y ha destacado el trabajo desarrollado por la formación durante esta campaña electoral, en los últimos 15 días.

"LA VOZ DE LA DIGNIDAD"

En este sentido, ha puesto en valor la labor de los simpatizantes y voluntarios de partido y a los interventores que siguen "defendiendo las siglas del PSOE en los colegios electorales" y también ha felicitado a todos los candidatos que, "a partir de hoy, van a representar al PSPV en el Congreso y el Senado". "Van a ser la voz de la dignidad", ha proclamado.

Sobre los resultados cosechados por el PSPV, el secretario de Organización ha reconocido que no son "los que esperábamos, ni para el partido ni para este país". Además, ha querido reiterar el "orgullo" que ha representado durante los últimos ocho años el Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez y todos los valencianos que han formado parte del mismo "y han hecho progresar a este país".

Dicho esto, Vicent Mascarell ha llamado a "continuar sin descanso" esta labor, como ha manifestado el propio Sánchez, para "devolver la España progresista y, desde hoy, trabajar con más esfuerzo para retornar una Comunitat Valenciana progresista".

En la sede del PSPV, en la ciudad de València, han seguido el escrutinio cargos socialistas como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la cabeza de lista al Congreso por Valencia y también candidata a la Alcaldía de València, Pilar Bernabé, o el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, entre otros.

También se ha dejado ver el 'expresident' de la Generalitat Joan Lerma, el histórico Ciprià Císcar, la eurodiputada Sandra Gómez, el que fuera secretario general de la formación Jorge Alarte y algunos de los candidatos al Congreso por Valencia como Carmen Martínez.

CARAS LARGAS Y DECEPCIÓN

La noche había arrancado con cierto optimismo en el cuartel general de los socialistas valencianos, con algún responsable apelando a la "remontada", pero esta sensación se ha ido diluyendo conforme avanzaba el recuento de los votos y la jornada ha acabado con caras largas y rostros de decepción. "Siempre sufriendo", resumía al inicio informalmente una representante socialista, cuando la suma del PP y Vox todavía no alcanzaba la mayoría absoluta.

Más adelante, cuando el escrutinio rozaba aproximadamente el 80 por ciento, se han escuchado comentarios como "otra vez será" y caras largas entre los representantes y cargos del PSPV. A última hora, con el recuento casi al 90%, se ha sumado el equipo del delegado del Gobierno, Roger Llanes.

Inicialmente, pasadas las 20.00 horas, tras el cierre de los colegios electorales, estaba prevista una valoración de los datos de participación por parte del secretario de Organización del PSPV, pero finalmente no se ha llegado a producir. La valoración final ya se había avisado de que no se iba a celebrar hasta que hicieran lo propio antes desde Ferraz.