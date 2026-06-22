PSPV afea a Llorca su "cinismo" por valorar la condena a Ábalos cuando el PP lleva "más de 185 condenas" por corrupción

Archivo - El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell - PSPV - Archivo

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha denunciado el "cinismo" del 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, por "atreverse a valorar la sentencia" del 'caso Mascarillas' cuando el PPCV "lleva acumuladas más de 185 condenas por corrupción".

Así se ha pronunciado este lunes Mascarell, en un comunicado, después de que Llorca haya vuelto a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales tras conocerse la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos por el 'caso Mascarillas', sobre la que ha asegurado: "Yo creo que hoy asistimos ya al principio del fin, ahora sí, al principio del fin del sanchismo en España y del sanchismo en la Comunitat Valenciana".

Sin embargo, Mascarell ha replicado a Llorca con que el PP no puede dar a los socialistas "ni una sola lección sobre corrupción" y ha subrayado que al jefe del Consell "no le consentimos ni una, ni media, ni ninguna, porque está al frente de un partido que acumula más de 185 condenas por corrupción en la Comunitat Valenciana".

En este sentido, el dirigente socialista ha incidido en que Llorca "no puede hacerse ninguna foto con los anteriores presidentes de la Generalitat del PP, y eso sucede porque unos han sido condenados por corrupción, como Eduardo Zaplana o el fallecido José Luis Olivas"; mientras que "otros como Francisco Camps vieron cómo condenaron a su entorno por corrupción", y el recientemente dimitido Carlos Mazón "está atrincherado tras su condición de aforado para no tener que declarar ante la jueza de la dana".

Para Mascarell, resulta "impresentable que Pérez Llorca pretenda dar lecciones sobre cómo actuar contra la corrupción o que pida elecciones generales anticipadas, sobre todo cuando él premia la irresponsable gestión de la dana y se ha negado a dar voz a los valencianos tras la dimisión de Mazón".

Con todo, ha exigido al líder del PPCV que expulse del PP a Carlos Mazón: "Es indecente que siga sentado en Les Corts, que cobre un salario público y tenga medios públicos a su disposición, tras estar demostrado que estaba en El Ventorro mientras la gente moría".