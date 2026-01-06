El PSPV afirma que Educación "solo ha ejecutado el 1,2% del presupuesto para reparar los centros dañados por la dana"

Archivo - Imagen del mobiliario de un colegio afectado por la dana en el municipio valenciano de Catarroja en imagen de archivo - AINOA SOLANO - Archivo

VALÈNCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha denunciado hoy que el Consell "apenas ha ejecutado el 1,2% del presupuesto destinado a la reparación de los centros educativos dañados por la dana", lo que evidencia "el abandono de los municipios y comunidades educativas que siguen esperando actuaciones urgentes".

Al respecto, el secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, ha señalado que a fecha 30 de noviembre, y a solo un mes para finalizar el ejercicio, la Conselleria de Educación "únicamente ha ejecutado 1,5 millones de los 57,9 millones presupuestados para infraestructuras educativas vinculadas a la dana, lo que supone una ejecución de apenas el 1,2%.

Esta situación, ha criticado, constituye "un fraude político de enormes dimensiones", ya que "mientras el Consell presume de reconstrucción, deja prácticamente sin ejecutar el dinero destinado a reparar colegios e institutos dañados".

Soler ha explicado que, a lo largo del ejercicio presupuestario, la Conselleria de Educación "ha justificado recortes en infraestructuras educativas, en el gasto de funcionamiento de los centros, en profesorado, en las Escuelas Oficiales de Idiomas, en la Formación de Personas Adultas y, de manera especialmente grave, en las plazas de Formación Profesional, alegando que los recursos debían destinarse a atender las consecuencias de la dana".

"Ese argumento se desmonta por completo cuando comprobamos que no han sido capaces ni siquiera de ejecutar el presupuesto destinado a los centros afectados", ha señalado.

Además, ha apuntado que el abandono "no se limita a las infraestructuras". En conjunto, la ejecución del presupuesto de la Conselleria de Educación "alcanza únicamente el 13,62%, con 28,07 millones de euros ejecutados de los 206,1 millones presupuestados".

Para Soler, estos datos confirman un "doble fraude": "Primero se recorta Educación utilizando la dana como coartada y, después, ni siquiera se ejecuta el presupuesto que supuestamente debía servir para la reconstrucción".

PRIMARIA Y SECUNDARIA, TAMBIÉN AFECTADAS

Del mismo modo, ha señalado que "el bajo nivel" de ejecución "se reproduce también en las distintas etapas educativas". En el caso de la enseñanza primaria, la Conselleria de Educación "solo ha ejecutado el 25,7% del presupuesto dana, con 3,03 millones de euros".

Por su parte, ha afirmado que en enseñanza secundaria, la ejecución alcanza únicamente el 37,8%, con 1,49 millones ejecutados, lo que "demuestra que el abandono afecta a todo el sistema educativo".

Por ello, desde el PSPV-PSOE exigen "explicaciones inmediatas al Consell y reclaman que se actúe de forma urgente en los centros educativos dañados por la dana". "Estamos ante una gestión absolutamente inconcebible. Se deja sin reparar a colegios e institutos que lo necesitan y se abandona a miles de alumnos y docentes. Esto no es mala gestión: es una irresponsabilidad política grave", ha apostillado Soler.