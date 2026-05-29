PSPV anuncia una "propuesta alternativa" a los presupuestos de la Generalitat y censura: "Institucionalizan el racismo"

El secretario de organización de PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 21 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha avanzado que los socialistas presentarán una "propuesta alternativa" a los presupuestos de la Generalitat para 2026 presentados este viernes y ha censurado que las cuentas autonómicas del presente ejercicio, pactadas por el PP y Vox, "por primera vez en la historia de la democracia recogen un principio racista" como la prioridad nacional que reivindica esta segunda formación y, por ello, "institucionalizan el racismo".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios después de que el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, haya entregado el proyecto de presupuestos en Les Corts a la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó, en un acto al que no ha asistido ningún representante del PSPV y, por parte de Compromís, solo ha estado presente Mª Josep Amigó, como integrante de la Mesa.

Muñoz, que ha acudido posteriormente al Salón de los Espejos --donde minutos antes se ha celebrado el acto-- para atender a los medios, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de hacer "algo que pensábamos que no iba a ocurrir nunca en la Comunitat Valenciana, y es que las premisas y el ideario de Vox ha acabado imponiéndose en un presupuesto que es para todos los valencianos y valencianas".

A su juicio, esto demuestra la "debilidad tremenda" del jefe del Consell. "Estas aceptaciones se deben a que él solo quiere ser candidato del PP en la Comunitat Valenciana y está dispuesto a todo para conseguirlo".

El síndic socialista ha insistido en que el hecho de que "por primera vez en su historia se reconozca dentro de los presupuestos el racismo institucional" es "una noticia terrible para la democracia valenciana". "Desde hoy, los presupuestos de la Comunitat Valenciana van a estar condicionados al origen de las personas, a su raza y, por tanto, va a ir en contra de un principio básico de la Constitución como es la no discriminación por estos motivos", ha expuesto. Con ello, hoy "es un día muy triste" y también "muy peligroso".

"ABASCAL DIRIGE LA COMUNITAT VALENCIANA DESDE MADRID"

Dicho esto, ha aludido directamente al líder nacional de Vox, Santiago Abascal: "Dirige la Comunitat Valenciana cómodamente sentado en Madrid, porque la debilidad de Pérez Llorca es de tal calibre que Vox está aprovechándola imponiendo su ideario político". Ha mencionado que la región fue "la primera comunidad autónoma" en la que el 'expresident Carlos Mazón "entregó las llaves de la Generalitat Valenciana a la extrema derecha en ese pacto con el maltratador y con el gobierno del PP y Vox".

Y ha incidido en que ahora, con Pérez Llorca al frente del Gobierno valenciano, "esto se está consolidando" con un jefe del Consell "muy dependiente de Vox y, en definitiva, con un Abascal que desde Madrid dirige la política valenciana y que tiene las llaves de la Generalitat".

Preguntado por el hecho de que el PSPV se haya ausentado del acto de entrega de los presupuestos en Les Corts, Muñoz ha señalado que los socialistas sí que están "en las declaraciones y, sobre todo, estaremos en la propuesta alternativa que vamos a formular". "Ahora vamos a estar en lo que le interesa a la gente, que es que estos presupuestos racistas, evidentemente, tendrán una contrarréplica por parte del Partido Socialista", ha avanzado.

Así, el síndic ha anunciado que su grupo presentará "unos presupuestos alternativos que, evidentemente, vayan en contra y eliminen este principio de prioridad nacional" que reivindica Vox y, "sobre todo, que estén en las demandas reales de la ciudadanía, que lo que nos pide es eso, que estemos en la fiscalización y en la alternativa".