PSPV a Catalá por la polémica de los Cercanías en València durante Fallas: "Acusar a otro gobierno es cobarde"

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha indicado este martes a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), que "acusar" a "otro gobierno" de "impedir la llegada de trenes de Cercanías" a la Estación del Norte durante los días centrales de las Fallas para evitar aglomeraciones en el entorno de este enclave y de la plaza del Ayuntamiento coincidiendo con la 'mascletà' "es cobarde y un insulto a los vecinos".

Así lo ha señalado, en un comunicado, el portavoz del grupo socialista en el consistorio valenciano, Borja Sanjuan, en alusión a la polémica generada tras anunciar Renfe que durante los días grandes de Fallas y entre las 13.00 y las 15.00 horas los trenes de Cercanías no llegaran a la Estación del Norte para evitar esa acumulación de gente a partir de la petición lanzada desde el ayuntamiento para eludir esas concentraciones de personas.

La alcaldesa de la capital valenciana valoró este lunes la decisión de Renfe de reorganizar la llegada de esos trenes, pero criticó que los convoyes se dejen en la localidad de Albal (Valencia), "a 15 kilómetros" de la capital. Este martes, la primera edil ha afeado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que Renfe deje Cercanías a esa distancia de València y ha considerado que esa "es una decisión no meditada" o "no bien planificada".

Sanjuan ha achacado la decisión "de impedir la llegada de trenes de Cercanías al entorno de la 'mascletà' durante las Fallas" a María José Catalá y le ha dicho que "acusar de esta decisión a otro gobierno es cobarde y un insulto a los vecinos de València".

Asimismo, ha manifestado que "evidencia una mentira política, el reconocimiento de la saturación turística y la ausencia de una verdadera visión metropolitana".

El representante del grupo socialista ha aseverado que se "reconoce una saturación turística especialmente relevante durante este periodo" de fiestas falleras, "algo que María José Catalá y el Partido Popular han negado siempre". Y ha apuntado que esa realidad "debería abrir otros debates sobre cómo gestionar la presión turística".

"Si existe esa saturación, deberíamos estar hablando de reforzar servicios públicos como el transporte o de por qué no estamos cobrando una tasa turística a las personas que nos visitan y que también generan esa presión sobre la ciudad", ha añadido el edil.

Asimismo, Sanjuan ha denunciado "la falta de coordinación con los municipios del entorno de València". "No tiene ningún sentido que una semana después de anunciar un supuesto plan director del área metropolitana se tome una decisión como esta sin consultar a ninguno de los ayuntamientos del área metropolitana", ha dicho.

El portavoz del PSPV-PSOE ha considerado que se transmite "un mensaje preocupante". "Parece que a María José Catalá, ante la saturación turística, le molesta más una persona de Albal o de Sedaví que alguien que viene de Madrid o de Estados Unidos", ha planteado.

"VERDADERA VISIÓN METROPOLITANA"

Borja Sanjuan ha asegurado que la movilidad durante las Fallas es "un asunto claramente metropolitano y ha reclamado "una gestión coordinada".

"València debe dejar de pensarse solo de cruces hacia dentro porque la movilidad y otros muchos aspectos requieren una verdadera visión metropolitana y una alcaldesa que se la crea" y que "no que tome decisiones unilaterales para después intentar esconderlas o negarlas".