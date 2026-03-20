PSPV censura el "colapso" en Fallas y señala que al PP València y estas fiestas "se le han ido de las manos"

El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, y la edil de esta formación Nuria Llopis en la rueda de prensa ofrecida para hacer balance de las Fallas 2026. - PSPV-PSOE

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha censurado este viernes, tras la finalización la pasada madrugada de las Fallas de 2026, el "colapso que hemos vivido" durante estas fiestas en la capital valenciana, al tiempo que ha señalado que este es además "el reflejo del colapso de un modelo de ciudad" planteado por el gobierno municipal que forman PP y Vox y preside María José Catalán (PP).

Así lo han expuesto el portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuan y la edil de este grupo Nuria Llopis en la rueda de prensa que han ofrecido para hacer balance de estas fiestas josefinas. Ambos han asegurado que el PP --al frente de la Alcaldía y de las concejalías de Fallas, Movilidad y Seguridad, Bomberos y Protección Civil y Limpieza-- "las Fallas" y "la ciudad se le han ido de las manos".

Sanjuan ha remarcado que este 20 de marzo es "consciente" de esa conclusión "hasta la persona más fallera de València y hasta el votante más fiel del PP". "Todo el mundo opina que hay que repensar la fiesta", ha añadido, al tiempo que ha resaltado que ha sido desde el ejecutivo local desde donde "antes de que acabaran las Fallas" se han anunciado "medidas de rectificación" como plantear que "las carpas se instalarán más tarde el año que viene" en las calles o exponer que "la tasa turística es algo interesante y que debemos estudiar" aunque "moción tras moción" la ha rechazado.

El representante del PSPV-PSOE ha manifestado que el desarrollo de estas Fallas ha evidenciado la "gran desconexión entre lo que el Ayuntamiento cree que pasa en la ciudad y lo que realmente ocurre en ella".

"Todos somos conscientes de que esta ciudad ha colapsado y de que tiene que repensar no solamente su modelo de Fallas, sino su propio modelo", ha insistido, a la vez que ha rechazado que se esté "potenciando un tipo de ciudad de apartamentos turísticos y de mojiterías al aire libre" y ha lamentado que eso sea "en lo que se ha convertido las fiestas mayoritariamente".

Borja Sanjuan ha expuesto que "la solución no puede ser decir que los vecinos que estén disconformes se vayan" de València esos días y ha subrayado que quienes viven aquí "no pueden cancelar su jornada laboral del día siguiente porque no pueden dormir" o moverse por la capital valenciana, "una ciudad montada para el coche"

El portavoz socialista, como ha indicado también Llopis, ha afirmado que todas estas son cuestiones que hay que "poner encima de la mesa, no solamente en un congreso fallero sino en un pleno" del consistorio. "Las Fallas tienen aspectos que deben regular los falleros y aspectos de ciudad que debe regular el Ayuntamiento", ha dicho. Así, ha manifestado que es "momento de hacer reflexiones" y de asumir "debates inaplazables" y ha considerado que se debe ser "más críticos y más atrevidos con medidas para los próximos años".

Sanjuan y Llopis han anunciado que su grupo presentará una moción en el próximo pleno de esta corporación local "para racionalizar el modelo de Fallas y el modelo de impacto que tiene el turismo en la ciudad de València". El portavoz ha aseverado que hay cuestione que "tienen que ver con el calendario" y otras, "con si un modelo de ciudad parque temático o espectáculo es sostenible para la gente que vive aquí".

"A ESCOTE"

Asimismo, ha planteado que otros puntos están relacionados con la tasa turística, con si València puede permitirse "estar un año más sin cobrarla" y "pagando todos los vecinos a escote el sobrecoste que tiene, por ejemplo, el refuerzo de limpieza, de transporte público y de seguridad" en Fallas.

Sanjuan ha considerado que "la capacidad de carga" de la ciudad referida al turismo "está sobrepasada, cuando no son Fallas y, especialmente, cuando son". Ha censurado que para el Ayuntamiento estas fiestas estén pensadas "exclusivamente para ser visitadas y, además, para un visitante low cost poco respetuoso con la vida de la ciudad". El portavoz ha anunciado también que el PSPV-PSOE presentará una moción en la Comisión de Hacienda municipal para que el consistorio "solicite a la Generalitat ya una regulación para aplicar una tasa turística.

El concejal ha emplazado a reflexionar también sobre hechos como el sucedido la pasada noche durante la 'Cremà' en la plaza del Ayuntamiento, donde hubo "gente que se tuvo que ir porque se empezaron a tirar petardos de manera ilegal y con mucho peligro" y el dispositivo establecido "no tenía absolutamente nada previsto para solucionar eso".

"En materia de seguridad estamos bordeando ya que algún día haya algún problema grave", ha destacado Borja Sanjuan, que como Nuria Llopis ha considerado que hay que plantearse "si determinados episodios de masificación y de falta de organización" podrían llevar "a tener que lamentar algún día una desgracia". Llopis ha citado la "aglomeración" de gente registrada en la clausura de la Exposición del Ninot.

"No es solo responsabilidad de los fallero, creo que ahí el gobierno tiene mucho que decir, poner límites" y garantizar la "organización", ha dicho la representante del PSPV-PSOE, que como edil y fallera, ha lamentado que se dé de la fiestas una imagen "absolutamente negativa". Además, ha emplazado a reflexionar en torno al desarrollo de la ofrenda, por los retrasos registrados y por que estos ocasionen que "la Fallera Mayor Infantil, una niña de tan solo 10 años, y su corte de honor, pase a las 3 de la mañana" ante la Virgen.

Borja Sanjuan ha citado también las quejas de los comerciantes del centro histórico durante las Fallas, por la "especie de actividad comercial paralela" que se produce con la instalación en las calles de cualquier tipo de comercio sin tener un mínimo respeto patrimonial y al modelo de comercio local".

"NO PARALIZAR LA TERCERA CIUDAD"

"Si asumimos todos que las fiestas siempre tienen un componente de molestia, de descontrol, lo primero que tenemos que hacer es pactar un calendario que sea sostenible con no paralizar la tercera ciudad de España durante un mes", ha añadido Borja Sanjuán. "Creo que hay que hacer una reflexión de verdad sobre lo que han sido estas Fallas", ha aseverado Nuria Llopis.

"Si después de estas fallas no somos capaces de entender que el modelo de ciudad ha colapsado y que tiene que ser otro, el año que viene estaremos otra vez repitiendo esta rueda de prensa" y hablando de "actuaciones de un gobierno al que le sorprenden las Fallas en plenas Fallas y tiene que rectificar", ha manifestado Sanjuan.

Además, el edil ha resaltado que el Ayuntamiento "debe asumir que su función es gobernar" y que "gobernar implica racionalizar la vida diaria y las fiestas es intentar dar una imagen de convivencia".