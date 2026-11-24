Lona desplegada por Vox en València denunciada por el PSPV - VOX

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los síndics de PSPV y Compromís en Les Corts, José Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, han advertido a Vox de las consecuencias de no acatar la orden de la Junta Electoral de Zona de Valencia de retirar la lona "absolutamente racista" instalada por este partido en la ciudad de València en el marco de la campaña de las elecciones generales del 29N.

Vox desplegó una gran lona en la Gran Vía Germanías de València bajo el mensaje '¿Qué España quieres?' con los mensajes 'Que regresen los nuestros' y 'Que nos invadan otros'. Tras presentar sendas denuncias Compromís y PSPV, la Junta Electoral dictaminó que Vox debe retirar la lona antes de las 15.00 horas de este miércoles y que "en caso de no hacerlo, se abrirá expediente sancionador contra dicha formación".

En rueda de prensa en Les Corts, el síndic del PSPV ha exigido a Vox que cumpla con la orden de la Junta Electoral de forma "inmediata", ya que de lo contrario "estaría incurriendo en un delito de desacato". Además, ha garantizado que su partido llevara el caso "hasta las últimas consecuencias civiles y penales" si no se retira la lona.

Muñoz ha señalado que a los de Abascal "no les molestan los migrantes, sino que tengan derechos, porque les gustarían que fueran sus esclavos". Como ejemplo ha indicado que lona fue instalada por trabajadores migrantes, como se puede ver en un vídeo difundido en los últimos días en redes sociales.

"No podemos permitir que el racismo invada las calles de València, ni que se señale a los migrantes como los culpables del incremento del coste de los servicios públicos", ha defendido, para recordar que los trabajadores inmigrantes contribuyen a la economía española.

En la misma línea, el síndic de Compromís se ha mostrado de acuerdo con la decisión de la Junta Electoral porque "no podemos permitir que Vox genere odio en las calles de València".

En caso de que este partido no acate la orden de retirada de la lona, Baldoví ha señalado que la Junta Electoral "debería tomar medidas y sancionar contundentemente a Vox, porque no puede estar encima de cualquier ley".

Por su parte, el cabeza de lista de Vox al Congreso por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, se ha limitado a señalar este martes al respecto, a preguntas de los periodistas: "Nosotros solemos cumplir siempre todas las resoluciones judiciales de una Junta Electoral, cosa que no suele hacer del Gobierno".