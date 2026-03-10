PSPV y Compromís creen que Fiscalía pretende atar más la responsabilidad de Mazón: "No se ha escrito el último capítulo"

Archivo - El expresident de la Generalitat Carlos Mazón, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

PSPV y Compromís consideran que la decisión del Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz, de solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la devolución de la causa de la dana al juzgado de Catarroja (Valencia) para que continúe con la investigación pretende "que se ate más" la "evidente responsabilidad" del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón en la gestión de la emergencia. "No se ha escrito el último capítulo", han advertido.

Mientras, Vox cree que este escenario "demuestra que no se pueden adelantar acontecimientos" y el PP ha rechazado valorar decisiones judiciales, "sea en el sentido que sea", y ha insistido en mostrar "máximo respeto" por la justicia: "Lo de opinar, valorar o tratar de influir en los procesos judiciales es cosa de otros".

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este martes, un día después de que la Fiscalía haya pedido al TSJCV que devuelva la causa a la jueza de la dana, ya que considera que en el momento procesal actual no hay "indicios suficientes de criminalidad" contra Mazón por la gestión de las riadas, si bien considera que "no es descartable" que el panorama probatorio pueda cambiar con la instrucción con testificales o elementos documentales.

De un lado, para el síndic del PSPV, José Muñoz, resulta "evidente que Mazón tuvo una responsabilidad" y por eso el fiscal pide devolver la causa, "para que se siga investigando". Además, a su juicio es "evidente que la gestión de la emergencia del 29 de octubre se paró en el momento en que Mazón entró en el reservado de El Ventorro", más todavía "después de todo lo que hemos conocido" a raíz de la instrucción judicial. "Eso es una obviedad y es una auténtica realidad", ha sostenido.

Por ello, el portavoz socialista entiende que lo que pretende la Fiscalía "es que se ate más el caso", pero ha insistido en que la responsabilidad de Mazón es "evidente". "Es una obviedad que creo que ya no se discute por nadie, incluso ni por su anterior jefa de prensa, que ante el juzgado reconocía que nos estuvieron mintiendo desde el primer día con el paradero de Mazón durante el 29 de octubre", ha añadido.

"DIMITIÓ POR ALGO"

Con todo, ha considerado que Mazón "tiene que responder de sus responsabilidades hasta la última consecuencia". "Dimitió por algo, entiendo. El PP le obligó a dimitir y Mazón dimitió por algo", ha asegurado, aunque ha matizado con que esa renuncia fue "a medias" porque "sigue manteniendo el aforamiento" como diputado en Les Corts y "todo su núcleo duro está colocado".

Así, "independientemente de la decisión de la Fiscalía", Muñoz ha incidido en que las responsabilidades del 'expresident' son "claras", por lo que ahora la jueza "debe continuar la investigación y haciendo las diligencias pertinentes para contener todos los indicios de manera que Mazón acabe siendo imputado por el TSJ". "Parece que la causa continúa hacia adelante y, evidentemente, no se ha escrito el último capítulo", ha advertido.

"SILENCIO" DE LLORCA

Sobre si la decisión de la Fiscalía le da cierto aire al exdirigente, el síndic del PSPV ha considerado que Mazón "no debería echar las campanas al vuelo" y se ha remitido a "las palabras" del actual 'president', Juanfran Pérez Llorca. "Y me preguntarán, ¿qué palabras? Ninguna", ha añadido, para seguidamente deslizar que el "silencio" del actual jefe del Consell es "muy elocuente": "Que no se haya pronunciado ni a favor ni en contra de Mazón demuestra que en el PP están muy preocupados por su situación".

Sin embargo, ha afirmado que Llorca "se vuelve a equivocar" al "seguir cubriendo" a su antecesor, "como hizo desde el primer día cuando le dijo esa frase de 'presidente, estamos todos con usted, tiene estabilidad parlamentaria, continúa así'". "Esas palabras perseguirán a Pérez Llorca toda su vida, y el problema que tiene es que no se atreve a apoyar a Mazón en público, a pesar de que la jueza tenga que seguir investigando", ha apostillado.

"EL AUTO LO DECÍA BIEN CLARO: HABÍA INDICIOS PROBADOS"

De su lado, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha manifestado que entiende que la Fiscalía con su petición de devolver la causa al juzgado de Catarroja "dice que siga investigando y que siga instruyendo", aunque ha coincidido con la jueza y con las acusaciones particulares con que hay "suficientes indicios" para investigar a Mazón. "El auto de la jueza lo decía bien claro, que había indicios probados de la dejadez de Mazón", ha apuntado.

Al margen de ello, y "más allá de las responsabilidades judiciales", ha calificado de "vergüenza" que desde Les Corts el PP y Vox "protejan" al 'expresident' de la Generalitat y "le permitan estar aforado para que no cumpla sus obligaciones, que es presentarse ante un juez". "Nosotros como políticos hemos de reclamar las responsabilidades políticas", ha argumentado, "con independencia de lo que pueda hacer la justicia", ha añadido.

Para Baldoví, el hecho de que Mazón siga como diputado en Les Corts es "una absoluta incongruencia". "Una persona que abandonó a su pueblo, que no estuvo donde tocaba, que fue el primero que se fue a casa a dormir --la noche del 29 de octubre de 2024--, que mintió y que escondió pruebas, es una persona que no merece estar ni un minuto más aquí", ha zanjado.

VOX CREE QUE "PODÍA OCURRIR"

Por el contrario, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha subrayado que sobre la petición de la Fiscalía "lo único que podemos manifestar desde una posición política es que se demuestra que no se pueden adelantar acontecimientos". "Una cosa es la labor judicial, hay que respetar la labor de los jueces y de todos los actores jurídicos, como la Fiscalía, y no sentenciar ni condenar, como hace Compromís, como hace Baldoví, como hace en definitiva toda la izquierda cuando le interesa", ha reprochado.

Ha indicado que el escenario de que la Fiscalía pidiera devolver la causa a Catarroja es "una parte más del proceso", por lo que "podía ocurrir", y ha mostrado "absoluto respeto, el respeto que mantuvimos por las supuestas irregularidades cometidas en la propia instrucción". "Nosotros dejamos trabajar a los tribunales, nosotros asumimos nuestra responsabilidad política, únicamente y siempre con el respeto a la presunción de inocencia", ha expuesto.

Preguntado por si considera que deberían haber responsabilidades y políticas por la gestión de la dana, se ha remitido a la comisión de investigación de Les Corts, "que todavía ya no ha concluido su trabajo". "Para eso la propusimos, para eso está en marcha y esperamos que más pronto que tarde se puedan concluir las responsabilidades y dirimir las que corresponden a unos y otros desde el punto de vista político, que es nuestra competencia", ha enmarcado.

Sobre quién debería asumirlas en ese caso, ha apuntado que, "hasta que no haya una conclusión, obviamente no se puede adelantar". "Estamos todavía a la espera de comparecencias de técnicos, de políticos, después de haber oído a las víctimas y a otros técnicos que empezaron y sacaremos las conclusiones en la comisión", ha agregado.

"NUNCA COMENTAMOS NI VALORAMOS"

Finalmente, sobre la petición del fiscal superior al TSJCV para que devuelva la causa a la jueza de la dana, fuentes del PP han expresado a Europa Press que desde el partido "nunca comentamos ni valoramos ninguna resolución judicial, sea en el sentido que sea, ni tampoco lo hacemos de la Fiscalía o de cualquiera de las partes". "Como siempre, expresamos nuestro máximo respeto por la justicia", han insistido.