PSPV y Compromís critican los cambios en Ley de Huerta mientras PP y Vox defienden la necesidad de "quitar obstáculos"

Los partidos de izquierda lamentan la supresión del Consell de l'Horta y Vox la celebra por ser "un chiringuito ideológico más"

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE y Compromís han cargado contra el decreto de modificación de la Ley de la Huerta de València aprobado este martes por el Consell, al que han acusado de pretender permitir un "urbanismo depredador", mientras que el PP y Vox han defendido la necesidad de esta medida para "quitar obstáculos y barreras" con el fin de poder desarrollar "obras tan necesarias como las que se tendrían que haber hecho en el barranco del Poyo" para "prevenir inundaciones" como las del pasado 29 de octubre.

De este modo lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este miércoles en Les Corts, donde se ha celebrado sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, que ha debatido la toma en consideración de diversas proposiciones no de ley (PNL).

Desde el PSPV, José Muñoz ha considerado que la supresión del Consell de l'Horta es "una demostración más de que el PP continúa con su voluntad de hacer un urbanismo depredador del territorio". "En un momento en el que se tendría que repensar la ordenación del territorio, después de la tragedia de la dana, el PP de Carlos Mazón hace lo que ha hecho toda la vida, construir donde no se debe construir", ha lamentado, para advertir: "Después, cuando vienen fenómenos climatológicos, al final lo que cuesta son vidas humanas".

Muñoz ha hecho hincapié en que el mismo día de la dana el PP aprobó "con la extrema derecha negacionista del cambio climático" la posibilidad de construir a 200 metros de la costa, después "modificó la ley para que se pudiera construir en zonas inundables y que deberían ser más protegidas" y ahora "deja construir en la huerta protegida". "Por tanto, se demuestra que Carlos Mazón ya no es que no haya aprendido nada de la dana, sino que ha decidido primar el negocio inmobiliario y la depredación del territorio frente a la seguridad de las personas", ha denunciado.

Además, ha afirmado que es "falso" que el PP y Vox justifiquen la modificación de la Ley de la Huerta para construir y así evitar inundaciones como la dana de octubre y ha argumentado: "Lo que lo que choca con la realidad es que nos quieran decir que construir en zonas inundables como permite el decreto es para facilitar la seguridad de las personas".

El síndic socialista, que ha considerado que en el contexto tras la dana "lo que deberíamos es ir retrasando la construcción respecto al litoral por las crecidas del mar debido al efecto climático", ha lamentado que el PP y Carlos Mazón con este decreto "permitan construir cada vez más cerca de la costa", algo que, a su juicio, supone "un contrasentido".

Frente a ello, ha retado al PP a "confrontar modelos" y "utilizar argumentos" para ello: "Digamos la verdad. El PP quiere esto, que lo diga y que lo defienda, pero que se lo diga a la gente. Que les diga, miren, sí, priorizamos el negocio sobre la seguridad de las personas. Que lo digan, pero que no digan mentiras". Y ha garantizado que el PSPV "sabe lo que quiere": "Nosotros fuimos los que retrasamos la construcción más lejos de la costa, pero porque lo pensamos, porque la ciencia nos da la razón".

"CAMBIANDO HUERTA POR ASFALTO"

Desde Compromís, Paula Espinosa se ha mostrado "totalmente en contra" y "muy disgustada" de la modificación de la Ley de la Huerta y ha remarcado que el Consell tenía tomada esta decisión "antes de que tuviera lugar la dana" del 29 de octubre. Además, ha reivindicado que el Consell de l'Horta tenía "un gran potencial" y convertía a València en ciudad "referente" en la protección de la huerta.

Paralelamente, ha negado que esta norma "impida en ningún momento" adecuar los barrancos y, como muestra de ello, ha precisado que fue en 2009 cuando se dijo que el de la Saleta "se tenía que reformar", por lo que fue el gobierno de Mariano Rajoy (PP) el que tuvo el proyecto "en un cajón" al "paralizarlo" en 2017, cuando "decayó" la declaración de impacto ambiental (DIA). "Y ahora nos están diciendo que es por culpa de la Ley de la Huerta por lo que no se hace esa adecuación, cuando la ley se aprobó en 2018", ha incidido.

Así, ha censurado esta "serie de mentiras" del Consell y del PP, a quienes ha acusado de "tirar por tierra todo el trabajo" de los agricultores. "Ahora están cambiando huerta por asfalto y ya saben las repercusiones que tiene cuando eso se hace", ha advertido, al tiempo que ha expuesto el "ejemplo clarísimo" que deja la dana: "Está comprobado que en las zonas donde se ha asfaltado por debajo de las posibilidades que puede asumir nuestro territorio, es donde ha habido más afectación hacia la población".

Espinosa ha señalado que no "da crédito" a que el Consell "no atienda la voz de los expertos y los geógrafos, que nos están diciendo que se tienen que hacer adecuaciones" y ha argumentado que Compromís "no dice que no se tienen que hacer, sino que se tienen que hacer teniendo en cuenta también las fórmulas basadas en la naturaleza" y se ha de "escuchar a la ciencia y a los geógrafos que se están indicando el camino".

Además, ha instado al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que "venga a sede parlamentaria y nos demuestre cuáles son esos informes que dicen que no se podían hacer esas adecuaciones --en los barrancos-- por culpa del Consell de l'Horta".

"UN CHIRINGUITO IDEOLÓGICO MÁS" SIN "NINGUNA UTILIDAD"

Desde Vox, Ana Bellver se ha mostrado "muy satisfecha" de la supresión del Consell de l'Horta y ha reivindicado que se ha llevado a cabo "porque está Vox aquí". "Ya habíamos solicitado durante mucho tiempo su supresión porque ha demostrado su inutilidad y porque a demostrado es que, gracias a él, no se han podido construir las construcciones hidráulicas que hubieran sido necesarias para evitar los grandes daños que han ocurrido por la riada del 29 de octubre", ha argumentado.

De hecho, ha asegurado que el Consell de l'Horta es "un chiringuito ideológico más" creado por el anterior gobierno de Ximo Puig que "no tiene ninguna utilidad" y se ha mostrado "contraria" a la existencia de estos organismos. Mientras, en cuanto a la modificación de la ley, se ha mostrado "de acuerdo" con el PP en que la huerta "se tiene que proteger, pero sobre todo se tienen que proteger a las personas que en este momento se han quedado sin casa" a consecuencia de la dana, por lo que ha avanzado el voto favorable de Vox a este decreto ley.

LAS CRÍTICAS, "PLENAMENTE JUSTIFICADAS"

Finalmente, desde el PP, María Gómez ha considerado demostrado que las críticas durante estos últimos años a la Ley de la Huerta estaban "plenamente justificadas" y ha argumentado que la intención del Consell con la modificación de esta norma es "quitar obstáculos y barreras, facilitar y simplificar" para poder desarrollar "obras tan necesarias como las que se tendrían que haber hecho en el barranco del Poyo".

Por eso mismo, se ha mostrado partidaria de "cualquier cosa que simplifique y facilite el verdadero objetivo que es mantener la huerta cuidada, conservada, que se puedan prevenir las inundaciones y que tenga las canalizaciones necesarias para impedir que entre el agua como entró en los términos municipales" el pasado 29 de octubre. Sobre si el PP votará a favor de que el decreto aprobado por el Consell se tramite como proyecto de ley, ha apuntado que en este momento "está pendiente de la negociación" con el resto de grupos.