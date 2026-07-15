PSPV y Compromís estudian llevar a la justicia la alusión de "información privilegiada" de un diputado de Vox

Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, este miércoles, donde se han producido los hechos - CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han avanzado que pondrán en conocimiento de la justicia la alusión de "información privilegiada" sobre una operación de trata de seres humanos que ha realizado este miércoles un diputado de Vox durante un receso de la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts y que ha sido captada por un micrófono abierto. "¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo porque me lo ha dicho la fiscal", ha señalado a otro parlamentario de su formación.

En concreto, la situación ha ocurrido tras las votaciones de las enmiendas correspondientes a la sección de Emergencias e Interior, cuando se ha interrumpido la sesión para proceder a un descanso antes del siguiente bloque, el de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

En ese momento, mientras algunos diputados recogían sus pertenencias y se levantaban de sus asientos para dar paso a otros parlamentarios y otros hablaban entre ellos, se ha escuchado comentar a David Muñoz con Jesús Albiol (Vox), en alusión a la intervención de la socialista Alicia Andújar minutos antes: "¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo porque me lo ha dicho la fiscal". "Privilegios... No, pero yo estoy flipando, sobre todo con la del PSOE", responde el segundo.

En su intervención previa, David Muñoz ha replicado a Alicia Andújar en alusión a una operación desarrollada en Nules (Castellón) por la Guardia Civil por supuesta trata de seres humanos. "Ya que se pregunta por el caso de Nules, todos pakistaníes y, además, todos en proceso de regularización por las instrucciones del Gobierno de España, que lo sepa", ha asegurado.

Sobre estas afirmaciones, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha calificado de "escándalo" que un diputado de Vox esté "presumiendo de tener información privilegiada y confidencial procedente de una fiscal" y ha anunciado que los socialistas lo pondrán "en manos de la justicia para que se investigue esta filtración".

Fuentes socialistas han precisado a Europa Press que el partido está "analizando y valorando" con sus abogados "cuál es la vía más adecuada y eficaz" y han remarcado que están "valorando el asunto muy seriamente porque es un hecho de extrema gravedad". "Que no quepan dudas de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", avisan.

De otro lado, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha considerado "una auténtica vergüenza que un diputado de Vox alardee de tener información privilegiada que le llega de Fiscalía" y ha sostenido: "Así funcionan los socios del PP, como si fueran una auténtica mafia".

Ante esta situación, ha detallado que Compromís llevará "la grabación y el diario de sesiones a la justicia para que se investigue". "Los ciudadanos merecemos una justicia en la que se pueda confiar", ha reivindicado. Desde la coalición han detallado que estudian "varias vías" y "en principio" acudirán a la inspección fiscal, pero han recalcado que lo analizan sus servicios jurídicos.

MASSÓ (VOX) ACUSA A LA IZQUIERDA DE MONTAR "TEATRO"

Por su parte, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), en un mensaje en sus redes sociales, ha replicado que la "única información que ha usado" el diputado de su formación "es la referente a la nacionalidad pakistaní de los inmigrantes", que "había sido publicada por prácticamente todos los medios". "Entiendo que a los socialistas no les hagan gracia las bromas en las que aparece la palabra Fiscalía, pero de ahí a montar este teatro...", ha añadido.

En cualquier caso, ha avisado a los representantes del PSPV que estén "tranquilos" porque, según ha augurado, "en breve tendremos unos nuevos presupuestos beneficiosos para los valencianos". "Y os podéis ir a descansar, aunque por muchos puntos que pensáis que estáis haciendo, no os van a invitar a la Mareta", ha agregado, en alusión a la residencia donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suele pasar parte de sus vacaciones en Lanzarote.

"LO SÉ YO PORQUE ME LO HA DICHO LA FISCAL"

En la citada conversación donde Muñoz ha aludido a la supuesta "información privilegiada", el también diputado de Vox Jesús Albiol menciona la intervención de la socialista Andújar minutos antes: "¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo porque me lo ha dicho la fiscal". "Privilegios... No, pero yo estoy flipando, sobre todo con la del PSOE", responde el segundo.

Seguidamente, Albiol sostiene sobre el diputado de Compromís Jesús Pla --que es quien ha intervenido por parte de la coalición--: "Este aún mantiene un tono más tranquilo, aunque dice muchas barbaridades, pero es un tono diferente". Y añade sobre la parlamentaria del PSPV: "Pero la bruja Andújar es terrible".

Dicho esto, Muñoz opina que esta misma diputada "emplea un tono de voz que la hace antipática" y señala: "Si empleara un tono de voz distinto, a lo mejor sería dura, pero no como...". A lo que Albiol replica: "Pero si es que dice barbaridades también, pero lo dice de otra manera. Que bueno, que si te quieren matar...". En ese momento, responde una llamada desde su teléfono móvil y apaga su micrófono.

EL PSOE CARGA CONTRA EL "MACHISMO" Y PIDE EXPLICACIONES

Por su parte, la propia diputada del PSPV Alicia Andújar ha asegurado que los comentarios de estos dos diputados "retratan bien lo que pretende Vox con las mujeres", que es "el machismo de siempre: las mujeres pueden hablar, pero bajito, sonrientes y sin incomodar". Y ha garantizado que a las socialistas "no nos van a hacer callar".

Tanto desde el PSOE como desde el PSPV han cargado contra el "machismo" de Vox después de que este micrófono abierto haya "pillado" a dos parlamentarios de esta formación criticando a la socialista Andújar y refiriéndose a ella como "bruja".

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en un mensaje en su perfil en la red social X, ha considerado "nada más cobarde y casposo que llamar bruja a una mujer, como han hecho dos parlamentarios de Vox", y ha señalado que el micrófono abierto "solo evidencia el machismo cavernario que llevan dentro".

"Nos quieren silenciadas, pero nos van a tener en frente", añade Torró, que se pregunta además si los diputados de Vox "pueden explicar de qué información privilegiada filtrada por una fiscal hablan". "Luego que por qué decimos que algunos juegan con las cartas marcadas", ha agregado.

Mientras, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha sostenido que el hecho de "llamar bruja a una diputada retrata el machismo más rancio de la ultraderecha" y que este micrófono abierto "solo les ha delatado". "Les molestan las mujeres que hablan claro y les plantan cara", ha subrayado, y ha garantizado: "No nos van a callar".

Y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha comentado: "Bruja le llaman a Alicia Andújar unos señoros de Vox, pillados con el micro abierto. La insultan porque les da mil vueltas y no saben rebatirle ni una frase. El recurso más rancio y cobarde que existe. No le llegan ni a la suela del zapato. Contigo siempre, Alicia".