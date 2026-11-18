Archivo - Imagen de archivo de la inauguración del paseo de Guillem Agulló en València - AJUNTAMENT DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

PSPV y Compromís instan a que Les Corts recuperen el Premi Guillem Agulló, que se celebraba desde 2016 en el parlamento valenciano cada 25 d'Abril hasta que fue eliminado gracias a la mayoría de PP y Vox, después de que el Gobierno aprobara este pasado martes el reconocimiento como víctima de terrorismo del joven antifascista asesinado en 1993 por un grupo de neonazis.

Por ahora, el PP se limita a afirmar que estudiará la propuesta cuando se presente y a criticar el "tinte electoral" del reconocimiento una semana antes de las elecciones del 29N, mientras Vox asegura que no "cambia de opinión" respecto a Guillem Agulló.

Así lo han manifestado los cuatro grupos de Les Corts en rueda de prensa tras la junta de síndics, preguntados por si se debe recuperar el premio después del reconocimiento del Gobierno a Agulló, que ha llegado 33 años después y gracias a la petición de su familia. La Generalitat de Catalunya asumió la celebración de este galardón anual después de que se dejase de celebrar en el parlamento valenciano.

Desde el PSPV, José Muñoz ha defendido que, tras el reconocimiento del Gobierno, es "más necesario que nunca" recuperar el premio, sobre todo porque ha advertido que "lo que ocurrió en el pasado puede volver a ocurrir y no es ajeno a la situación que vivimos ahora" con "grupos como Núcleo Nacional o España 2000".

Por eso ha avanzado que su grupo presentará formalmente una propuesta para que Les Corts vuelvan a instaurar el premio dedicado a Guillem Agulló. "El Partido Socialista considera que todas las víctimas de terrorismo son importantes", ha recalcado.

Joan Baldoví (Compromís) ha celebrado que "por fin se ha hecho justicia con Guillem Agulló y se ha reparado la memoria de una familia". A partir de ahí, espera que Les Corts recuperen el premio, "si esta cámara tuviera un poquito de dignidad" porque no confía en PP y Vox.

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, ha asegurado que su partido estudiará la propuesta de recuperar el premio dedicado a Guillem Agulló en Les Corts cuando se presente, porque no quiere "hablar de futuribles", al tiempo que ha subrayado que "siempre" han condenado "cualquier tipo de agresividad y terrorismo".

"TINTE ELECTORAL CLARÍSIMO"

Dicho esto, ha criticado que hay "un tinte electoral clarísimo" en que el Gobierno haya reconocido ahora a Agulló como víctima de terrorismo, "a 15 días de votar" en las elecciones generales del 29N. "Nosotros nunca hemos pactado con Bildu y siempre hemos condenado el terrorismo", ha reiterado en este punto.

Pastor ha sostenido además que si el Gobierno no hubiese recurrido la Ley de Concordia aprobada por PP y Vox en Les Corts "probablemente Guillem Agulló podría haber formado parte del listado de víctimas del terrorismo".

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha rechazado valorar sobre si Les Corts deben recuperar el premio y ha afirmado que le merece "poca fiabilidad un Gobierno que eleva a los altares a Óscar Puente [exministro de Transportes], el responsable político de tantas víctimas en los accidentes de Urda y Adamuz".

"De Guillem Agulló ya opinamos en su momento y en Vox no cambiamos de opinión", se ha limitado a decir al ser preguntado por si estarían dispuestos a recuperar el premio.

Tras escuchar estas declaraciones de Llanos, Baldoví ha advertido que "podrían ser perseguidas por apología de odio", además de señalar que suponen "una falta de respeto" para la familia de Agulló.