PSPV y Compromís piden medidas contra los fondos buitre y recuperar la Unidad Valenciana de Emergencias

Los síndics de Compromís y PSPV, Joan Baldoví y José Muñoz, durante el Debate de Política General en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís solicitan, a través de sus propuestas de resolución en el Debate de Política General en Les Corts, aprobar medidas contra la especulación inmobiliaria por parte de los fondos buitre y recuperar la Unidad Valenciana de Emergencias para mejorar la protección de la Comunitat ante desastres como la dana de 2024.

Estas son algunas de las iniciativas registradas por los grupos de izquierda y consultadas por Europa Press, que se discutirán y someterán a votación en la sesión del debate de este miércoles.

Entre las propuestas del grupo socialista en materia de vivienda figuran apoyar las medidas del Gobierno contra los desahucios, aprobar un plan antifondos buitre, establecer la calificación permanente de las VPP, declarar zonas tensionadas, revertir los pisos del residencial Les Naus de Alicante al parque público o suspender la tramitación de la Ley del Suelo.

Respecto a la dana y futuras emergencias, el PSPV pide una ley valenciana de riesgos naturales, adherir a la Generalitat al pacto de Estado, actualizar todos los planes de prevención de incendios forestales y garantizar que “nunca más” se pueda construir en zonas inundables, así como reforzar los recursos del partido judicial de Catarroja y “reconocer la gestión irresponsable” de la tragedia de 2024 por parte del ‘expresident’ Carlos Mazón, además de exigir que renuncie a su acta como diputado del PP.

Estas son otras de las propuestas socialistas: “abrir el debate” sobre la tasa turística, aunque de aplicación voluntaria por cada ayuntamiento; revertir las reformas fiscales del actual Consell y garantizar la progresividad; derogar los cambios que endurecen el papel de la Inspección educativa y garantizar un 25% de formación en valenciano en todas las etapas; restituir la dotación presupuestaria de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL); eliminar las referencias a la “prioridad nacional”.

Por otro lado, el PSPV solicita requerir a la Abogacía de la Generalitat y/o a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses que investiguen “presuntas irregularidades en materia de incompatibilidades que podrían afectar tanto a altos cargos del Consell como el ‘president’”, Juanfran Pérez Llora, “y su entorno para anticiparse a cualquier indicio de corrupción”.

Compromís, por su parte, insta a la Generalitat a asumir el traspaso del servicio de Cercanías y a exigir que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) reflejen el peso poblacional de la Comunitat. También emplaza apoyar en el Congreso una ley contra la compra de vivienda por parte de fondos buitre.

La coalición valencianista plantea un plan autonómico de adaptación a fenómenos extremos y un fondo de emergencia para los sectores productivos, así como rechazar la puesta en marcha del macrovertedero de Zarra. Exige que Mazón “deje la política para siempre” y promover la modificación del estatuto de ‘expresidents’, junto a una auditoría independiente sobre los contratos aprobados por el Consell para la reconstrucción tras la dana.

Además, solicita una tasa turística con carácter finalista y que se permita a los municipios limitar o prohibir las viviendas turísticas. Y reclama al Consell que reabra la negociación con los docentes, dado que la huelga sigue paralizada pero no suspendida, sancionar a los centros concertados que segreguen por sexo y revertir la ampliación horaria de la asignatura de Religión.

FINANCIACIÓN

Ambos grupos incluyen propuestas sobre la financiación autonómica. El PSPV insiste en exigir a la Generalitat que la apoye y que, en caso de no hacerlo, presente en un plazo de un mes una propuesta alternativa, mientras Compromís reclama dejar de lado los “intereses partidistas” y negociar un nuevo sistema con el Gobierno incluyendo un fondo de nivelación.

Algunas de las iniciativas en las que coinciden socialistas y valencianistas son impulsar el II Pacte Valencià contra la Violència Masclista, revertir recortes en los derechos LGTBI, recuperar la gestión pública directa del departamento Elx-Vinalopó, mejorar las frecuencias de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) o velar por la pluralidad e independencia de À Punt.