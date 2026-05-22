El PSPV convoca este sábado un 'esmorzar popular' para lanzar a Bernabé a la Alcaldía de València en 2027

Archivo - La secretaria general del PSOE de Valencia, Pilar Bernabé, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSPV en la ciudad de València, Rosa Domínguez, ha animado a los valencianos y valencianas a participar este sábado en el acto que servirá de lanzamiento de la campaña para que la líder de los socialistas en la capital del Turia, Pilar Bernabé, se convierta en la próxima alcaldesa de València en 2027.

Domínguez ha explicado que el evento "se aleja radicalmente de los tradicionales mitin", ya que será un 'esmorzar popular' amenizado por la DJ Martlenders en el que los asistentes podrán descubrir el 'pilarín', el bocadillo que ha creado el Nuevo Oslo en honor a la candidata socialista.

Durante el 'no mitin', en el que también participará la secretaria general de los socialistas, Diana Morant, Pilar Bernabé conversará con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre el futuro de las ciudades, según ha informado el Partido Socialista en un comunicado.

"Mañana en el Partido Socialista damos el pistoletazo de salida al proyecto que llevará a Pilar Bernabé a la Alcaldía de València en 2027. Y lo haremos con un acto diferente, un almuerzo popular con el bocadillo bautizado con su nombre, música en directo con una DJ y, en lugar de discursos, habrá diálogo y conversación con la ciudadanía", ha indicado Domínguez.

El 'no mitin' comenzará a las 10 horas con el 'esmorzar' abierto a toda la ciudadanía, así como a las entidades y colectivos de toda la ciudad en el parque de l'Hort de Senabre, Santiago Suárez 'Santi', "un lugar simbólico" para este barrio del distrito de Jesús.

"PASAR PÁGINA"

Domínguez ha destacado que el encuentro está dirigido específicamente a la ciudadanía, "a los vecinos y vecinas a los que está abandonando" la alcaldesa de València, María José Catalá.

A su parecer, "ha llegado el momento de pasar página a una alcaldesa en blanco y negro, a una María José Catalá que ha atascado València, que la ha contaminado con el humo de los coches y los discursos de odio, una alcaldesa que expulsa los vecinos y vecinas que ya no pueden permitirse vivir en su ciudad, que da la espalda a la escuela pública y que ha devuelto la sombra de la corrupción al Ayuntamiento de València".

"Queda solo un año y necesitamos la fuerza de la ciudadanía, de colectivos, entidades y asociaciones para que nuestra ciudad pueda dar carpetazo a esa València del pasado que representa el PP y Catalá y recuperar de nuevo la ciudad que mire al futuro, comprometida con sus vecinos y que apueste por más espacios de convivencia y grandes jardines", ha señalado.

Y ha apostillado: "Así que mañana empezamos el camino para recuperar València, para que la ciudad vuelva a ser de sus vecinas y vecinos y para que Pilar Bernabé sea la próxima alcaldesa de València".