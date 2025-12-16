PSPV cree que el alcalde de Almussafes debe "irse de todos los cargos" pero admite: "El partido llega hasta donde llega"

Archivo - El portavoz del PSPV en las Cortes, José Muñoz, interviene durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha considerado que el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, debería "irse de todos los cargos", pero ha admitido que el partido "llega hasta donde llega", puesto que no "emite sentencias", aunque ha defendido que la formación ha actuado de manera "ágil" y ha adoptado "las medidas necesarias". Además, ha garantizado que, si se conocen nuevos casos, "se seguirá siendo igual de implacable e inflexible".

De este modo lo ha expresado en declaraciones a los medios este martes, preguntado por si considera que González debería dejar también de ser alcalde después de haber dimitido de sus responsabilidades orgánicas en la formación a raíz de que el PSOE comenzara a investigarle tras recibir una denuncia por acoso sexual y laboral.

"Se tomó una decisión de pedirle que dimita, y en el caso de que no dimita, expulsarlo del partido", ha indicado Muñoz que, en cualquier caso, ha considerado que González debería "irse de todos los cargos", pero ha apuntado que ahora "ya eso entra en otro terreno". "Nosotros hemos hecho todo lo posible", ha recalcado.

Dicho esto, ha señalado que esto justamente es lo que manifestaba la semana pasada cuando le reclamó al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que le exigiera a su predecesor en el cargo, Carlos Mazón, su acta de diputado. "El acta es que Carlos Mazón y eso es así, pero que se mantenga en la disciplina del Grupo Parlamentario Popular es decisión del Partido Popular y decisión de Pérez Llorca", ha aseverado.

"El PSOE le ha exigido que devuelva el acta a Toni González, pero, como no la ha devuelto, tomó una decisión y lo ha expulsado del partido", ha incidido el síndic socialista, que ha defendido que los socialistas "predicamos con el ejemplo". "Lo que le pedimos a Pérez Llorca respecto a Mazón es lo que nosotros, cuando nos ha ocurrido, lo hemos hecho", ha argumentado.

Pero ha remarcado, sobre el alcalde de Almussafes, que el PSOE "llega hasta donde llega" y ha esgrimido que el responsable municipal "no forma parte ya del partido". "Pero no emitimos sentencias", ha apuntado, por lo que ha asegurado que ahora vendrá "la segunda parte" y es si la denunciante "decide ir a la justicia". "Ahí ya entrará en otro ámbito", ha agregado.

RECHAZA "LECCIONES" DE OTROS PARTIDOS

En esta línea, el síndic del PSPV ha rechazado "lecciones de otros" partidos y ha reprochado a Vox que tenga un diputado en el Congreso, Carlos Flores, "condenado por maltrato por decirle a su exmujer 'hija de puta, te voy a joder la vida'".

En cualquier caso, ha confiado en que estos casos de acoso sexual y laboral que recientemente han afectado al PSOE sirvan "no solo" para que este partido "se regenere, sino para que el conjunto de la sociedad también tome partido por las víctimas, y no solo se circunscriba al ámbito político". "Al final esto es de todos", ha zanjado.