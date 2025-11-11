El PSPV cree que Feijóo "no manda en el PPCV" al elegir a Pérez Llorca, "el candidato que interesa a Mazón"

Archivo - El presidente del PPCV, Carlos Mazón (i), y el alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez Llorc (d), en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV sostiene que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "ha demostrado que no manda en el PP valenciano" al haber "acabado eligiendo al candidato que le interesa a Carlos Mazón" como su sucesor al frente de la Generalitat. Además, insiste en que "la única solución" para la Comunitat Valenciana es la convocatoria electoral.

Así lo trasladan los socialistas valencianos, en un comunicado, después de que Feijóo haya propuesto al secretario general PPCV y síndic 'popular' en Les Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, como candidato para sustituir a Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat una semana y un día después de anunciar su dimisión.

En el PSPV consideran que la elección de Pérez Llorca como sustituto de Carlos Mazón "agrava la crisis en la que ha sumido el PP a la Generalitat" durante los dos últimos años.

"Pérez Llorca es un cómplice de Mazón, como demuestra tanto el encubrimiento que le ha dado durante este año como su silencio sobre las llamadas que el día de la dana hizo con el 'president' cuando estaba en El Ventorro y que deberá explicar en el juzgado", manifiestan.

Critican además que, "tras una semana de parálisis", Feijóo haya acabado "por aceptar la propuesta de Mazón, que garantiza al aún 'president' en funciones el aforamiento y el sueldo".

Para los socialistas valencianos, la solución a "esta crisis política generada por el PP y la extrema derecha de Vox" es una convocatoria electoral. "Juan Pérez Llorca no fue elegido por la ciudadanía y no puede representar la nueva realidad social que hay en la Comunitat Valenciana", recalcan.

Por contra, defienden que "la ciudadanía necesita una verdadera regeneración política, abrir una nueva etapa de futuro y esperanza y superar las políticas negacionistas del PP y Vox que tanto daño han causado a los valencianos y las valencianas".