PSPV critica la "inseguridad jurídica" provocada por el gobierno de Catalá con los apartamentos turísticos en València

Archivo - El edil socialista en el Ayuntamiento de València Javier Mateo. - PSPV VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha criticado este viernes la "grave inseguridad jurídica" que a su juicio ha provocado el equipo de gobierno local, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, con la gestión de los apartamentos turísticos. Así lo ha expuesto, en un comunicado, el edil socialista Javier Mateo, que ha pedido que se aplique la propuesta lanzada por su grupo para "restringir todos" los alojamientos de este tipo en la capital valenciana y así "frenar su expansión y priorizar el bienestar vecinal".

Mateo se ha pronunciado de este modo tras conocerse este jueves la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula parte de la moratoria del consistorio sobre la concesión de licencias para apartamentos turísticos en la ciudad de València.

El representante del PSPV-PSOE ha señalado que este fallo judicial evidencia "la falta de rigor y planificación" del gobierno que lidera Catalá "en una materia clave para la convivencia en los barrios y el acceso a la vivienda".

El edil ha apuntado que las decisiones adoptadas por el ejecutivo de María José Catalá "han generado más problemas que soluciones". Así, ha expuesto que aunque la moratoria de la que el TSJCV anula parte "se presentó como una medida para frenar la proliferación de apartamentos turísticos, en la práctica no ha servido para contener su crecimiento ni para ofrecer seguridad a vecinos ni a operadores".

"Lo que queda claro es que la gestión de Catalá en esta ciudad solo genera inseguridad jurídica", ha insistido Javier Mateo, que ha rechazado también la "ambigüedad".

El concejal socialista ha manifestado que la alcaldesa "dice que está trabajando contra los apartamentos turísticos aunque lo que hace realmente es ponerle alfombras rojas, como se ve en todos los barrios". "Se multiplican por nuestros barrios", ha afirmado, a la vez que ha dicho que la primera edil "solo trabaja de cara a la galería mientras todo se degenera".

Javier Mateo ha indicado que "esta situación está teniendo un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos, con un aumento de la presión turística en zonas residenciales y una mayor dificultad para acceder a la vivienda".

"MEDIDAS CONTUNDENTES Y CLARAS"

Frente a la gestión del gobierno de Catalá, el concejal del PSPV-PSOE ha defendido "la necesidad de adoptar medidas contundentes y claras que pongan freno a la expansión de los apartamentos turísticos en la ciudad" de València.

"Ante su incapacidad solo queda declarar que esta ciudad no quiere apartamentos turísticos. Y aprobar la propuesta de los socialistas de ponerles fin, no renovando las licencias", sin "permitir nuevas aperturas" y focalizándose "en el bienestar de los valencianos", ha aseverado.

Mateo ha subrayado que el debate sobre los apartamentos turísticos "no puede seguir girando en torno a intereses económicos particulares", sino que "debe centrarse en garantizar el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal". Así, ha expuesto que no tiene que estar "en la cuenta corriente de unos pocos que hacen negocio en contra de quienes vivimos en València".

El edil socialista ha instado a la alcaldesa "a posicionarse". "Catalá y el Partido Popular tienen la oportunidad de posicionarse con la ciudadanía y no solo con el negocio", ha dicho.

"PUNTO DE INFLEXIÓN"

El concejal ha afirmado que "la anulación de la moratoria debe servir como punto de inflexión para adoptar una regulación clara, legalmente sólida y orientada al interés general" que "ponga fin a la inseguridad jurídica y proteja a los barrios de la presión turística descontrolada".