El PSPV critica que con Mazón "se ha pasado de ser motor de creación de empleo a destruirlo"

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo del PSPV-PSOE, Rocío Briones, ha lamentado, tras conocer los últimos datos del paro en la Comunitat, que desde que Carlos Mazón llegó a la Generalitat, la autonomía "ha pasado de ser un motor de creación de empleo a destruir puestos de trabajo por encima de la media del resto de España".

Briones ha manifestado que "enero no ha sido un buen mes para el mercado laboral valenciano, donde se han destruido más de 32.000 puestos de trabajo, siendo las mujeres las más afectados por la nefasta gestión de las políticas laborales de Mazón": "No contar con programas ni presupuesto y no gestionar las políticas de empleo tiene consecuencias", ha criticado.

Ante esta situación, los socialistas han exigido a Mazón "soluciones y políticas claras para defender el pilar fundamental de la vida de los valencianos que es su trabajo" y le han reclamado que "deje de dedicar su tiempo a buscar excusas y se ponga a trabajar": "Si es incapaz, como está demostrando, que dimita y deje paso", le han pedido.