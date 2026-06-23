PSPV cuestiona la proporcionalidad de la pena a Ábalos y que Aldama quede "impune": "Los progresistas estamos en alerta"

Archivo - José Luis Ábalos, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha manifestado que el partido "respeta las decisiones judiciales" tras la condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión en el 'caso Mascarillas', pero ha cuestionado la "proporcionalidad" de la sentencia del Tribunal Supremo. Dicho esto, ha sostenido que los progresistas están "en alerta" tras ella, ha lamentado que al empresario Víctor de Aldama "le ha salido a devolver" y ha advertido de una "sensación de impunidad peligrosa" por este motivo.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa este martes tras la junta de síndics, un día después de que el Supremo haya condenado a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y a Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Muñoz ha señalado que Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión, mientras que, por ejemplo, ha apuntado que Maje lo fue a 22 años por el asesinato a puñaladas de su marido en un garaje del barrio valenciano de Patraix y los padres de Asunta Basterra, a 18 años de prisión cada uno por el asesinato de su hija. En cualquier caso, ha subrayado que el PSOE respeta las decisiones judiciales y ha sostenido que "los culpables deben pagar con lo que han hecho": "Quien la haga, la tiene que pagar".

Además, ha insistido en que el partido, "en cuanto tuvo el mínimo conocimiento" sobre las conductas de Ábalos, "tomó decisiones" como expulsarle del grupo parlamentario en el Congreso y obligarle a dejar el acta. No obstante, ha cuestionado la "proporcionalidad" de las sentencias y ha advertido de que existe "una sensación de impunidad peligrosa" porque a Víctor de Aldama "le ha salido a devolver" y no tiene que entregar "el dinero defraudado".

En este sentido, el síndic del PSPV ha denunciado que el empresario ya está "yendo a platós de televisión dando lecciones de lo que es o no es ético" y ha retado al PP a que, si creen que Aldama es "un faro", lo presenten como candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana "ahora que están haciendo casting" para este puesto.

PIDE LA MISMA "CELERIDAD" EN OTROS CASOS

También ha reflexionado sobre la "celeridad" en las resoluciones judiciales y ha indicado que en el 'caso Gürtel' se tardó "14 o 15 años" y en juzgar al exministro Rodrigo Rato, "décadas". Por ello, ha considerado "encomiable" la rapidez de la justicia para condenar a Ábalos, pero ha exigido que se aplique esta misma en todos los procesos.

Dicho esto, ha argumentado que la sociedad progresista está "en alerta" tras la condena al exministro socialista; la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una decisión "sin precedentes"; y el juicio a su hermano en el que "para el adjudicatario se pide menos condena que al adjudicado", un caso que a su juicio "no tiene sentido jurídico ni procesal". "La sensación generalizada para los progresistas es que hay que estar en alerta", ha insistido.

Muñoz también ha sostenido que existe "una sensación de que hay un control sobre las maniobras en este país" y ha cuestionado que ahora "aquellos que corrompen a otros y se llevan dinero quedan absueltos sin tener que devolver nada y sin cumplir una pena". "Es una muy mala lección que el que corrompe quede impune", ha incidido. Por todo ello, ha advertido de que los progresistas no pueden ser "ingenuos" ante "la situación de la política y la justicia". "Hay muchas reflexiones", ha deslizado.

CONTRA LA CORRUPCIÓN "VENGA DE DONDE VENGA"

Desde Compromís, la portavoz adjunta Isaura Navarro ha condenado la corrupción "venga de donde venga" y ha mostrado "preocupación" sobre "qué pasa con los empresarios corruptores que van detrás de los políticos a corromper", en alusión a Aldama, "y cuál es la reacción de la justicia". Así, ha cuestionado que este "ni devuelva el dinero ni entre en prisión", ha calificado esta situación de "anomalía jurídica" y se ha preguntado "qué mensaje se está enviando a los corruptores".

Frente a ello, ha reivindicado que Compromís ha impulsado también a nivel estatal medidas para luchar contra la corrupción, al tiempo que ha aprovechado para criticar que el PP haya "desmantelado" en la Comunitat Valenciana la Agencia Antifraude. Además, ha rechazado apoyar una hipotética moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez de la Presidencia del Gobierno y ha esgrimido que no tiene "ningunas ganas" de que el líder de Vox, Santiago Abascal, "sea vicepresidente".

También ha defendido que la coalición no es cómplice del Ejecutivo central y ha recalcado que no darán apoyo "a ninguna actuación que vaya contra la ley y que no vaya contra la corrupción". "Somos siempre coherentes", ha garantizado Navarro, que ha afeado al PP, "un partido que es el rey de las cloacas del Estado", que hable de corrupción al mismo tiempo que se juzga la 'operación Kitchen'. "Estamos contra la corrupción venga de donde venga, de unos y de otros, pero no está ninguno de los dos para sacar pecho de nada", ha expresado sobre PP y PSOE.

MORANT, LA "NÚMERO UNO DE ÁBALOS"

Precisamente, el síndic 'popular', Nando Pastor, ha centrado sus criticas en la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, "la número uno de Ábalos", por encabezar "la delegación más 'sanchista' de toda España" y ha considerado que, tras la condena al exministro, los socialistas valencianos "lo tienen mal", además de "complicado". Es más, ha argumentado que Morant "empieza a ser consciente de lo que implica" la sentencia del TS "porque ya sabe que las cosas pintan mal".

"Cuando un político no quiere sentarse ante los medios es porque las cosas pintan mal", ha insistido Pastor, que ha cargado también contra el síndic socialista, José Muñoz, por afirmar que no quiere "comentar" decisiones judiciales mientras le da "un repaso de padre y muy señor mío" al juez Juan Carlos Peinado. "Morant lo tiene muy complicado y, día que pasa, día que se les van viendo más las costuras y los excesos que el 'sanchismo' ha ido cometiendo a lo largo de España", ha aseverado.

En este punto, ha criticado el papel de Compromís por dedicarle "más tiempo" a Aldama que a la condena a Ábalos. "Es para hacérselo mirar", ha expresado, al tiempo que ha acusado a la coalición de estar "pagando una fanta más" al PSOE "a cambio de no se sabe qué". En todo caso, Nando Pastor ha afirmado que la sentencia del 'caso Mascarillas' es "la gota que ha colmado el vaso" y ha reclamado la convocatoria urgente de elecciones generales.

LA IZQUIERDA, "MUY NERVIOSA"

Y desde Vox, José Mª Llanos ha afirmado que la izquierda está hoy "muy nerviosa" por la semana "muy preocupante" que lleva tras la condena a Ábalos y la retirada del pasaporte a Begoña Gómez. "Entendemos que estén tan preocupados, pero preocupados estamos los españoles ante esta trama ya sentenciada por organización crimina, cohecho, malversación y tráfico de influencias y ante la mafia que rodea al PSOE y al presidente del Gobierno", ha apostillado.

El síndic de la formación ha pedido "no olvidar" que Ábalos lideraba la lista del PSOE al Congreso, así como "todos los cargos que ha tenido durante tanto tiempo", y ha criticado: "Aquí no dimite nadie ante esta mafia y banda criminal".

También ha cargado contra Compromís por "sostener a este Gobierno corrupto", ha asegurado que el "mundo entero reclama como agua de mayo la convocatoria inmediata de elecciones" y ha llamado a adoptar "todas las medidas legales para que este Gobierno deje de destruir la nación y nuestra imagen ante el mundo".