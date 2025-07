PSPV denuncia que 14 servicios municipales de València no han ejecutado "ni un euro" de sus inversiones a mitad de año

VALÈNCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado la "desastrosa" gestión de María José Catalá tras confirmarse que, cumplida la mitad del ejercicio 2025, hasta 14 servicios municipales y nueve delegaciones "no han ejecutado ni un solo euro de inversión".

Al respecto, Sanjuan ha advertido de que servicios como Innovación, la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad, Salud Laboral, Descentralización y Participación Ciudadana, Patrimonio, Inspección Municipal, Parques y Jardines, Limpieza y Recogida de Residuos, Fiestas y Tradiciones o Mayores han ejecutado "un total de cero euros" a 30 de junio de 2025, tal y como queda acreditado en el documento de seguimiento de inversiones que realiza el propio Ayuntamiento.

"El gobierno de María José Catalá es una calamidad gestionando. No solamente no ha impulsado ningún proyecto nuevo y solamente se dedica a inaugurar obras de los gobiernos progresistas sino que, además, cuando ya ha pasado más de medio año, hay 15 servicios de este ayuntamiento que han ejecutado el 0% de sus inversiones", ha señalado Sanjuan.

Se trata, en algunos casos, de servicios que disponen de presupuestos de inversiones muy elevados como los 2,4 millones de euros de Limpieza y Recogida de Residuos o los 30 millones de Planeamiento. "Y, a pesar de todo, las obligaciones reconocidas a mitad de año se quedan en cero euros", ha insistido.

En esta "misma situación" están nueve delegaciones enteras como las de Licencias Urbanísticas y Actividades, Limpieza y Recogida de Residuos, Fiestas y Tradiciones, Emprendimiento, Participación y Acción Vecinal o Mayores, que siguen, a estas alturas del año, sin haber ejecutado nada.

"Si hay concejales que a estas alturas no han ejecutado nada, lo que tendría que hacer María José Catalá es plantearse si deben seguir siendo concejales del Ayuntamiento. Ya que no es capaz de echar a concejales investigados por delitos de odio, a ver si echa al menos a los concejales que no saben gestionar el dinero público", ha apostillado.