PSPV denuncia que el Ayuntamiento de València autoriza más de 650 plazas de alojamientos turísticos en menos de 48 horas

Archivo - La concejala del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València Elisa Valía. - PSPV-PSOE - Archivo

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de València Elisa Valía ha denunciado la política de "masificación y descontrol turístico" que está desarrollando la alcaldesa, María José Catalá, en la ciudad de València y ha denunciado que el gobierno municipal ha autorizado más de 650 nuevas plazas de alojamiento turístico en apenas dos días.

"Apenas 48 horas de la semana pasada le bastaron a María José Catalá para dar licencia a más de 650 plazas turísticas en nuestros barrios. Esa es a la velocidad a la que Catalá está inundando nuestros barrios de alojamientos vinculados al turismo, impidiendo la convivencia y la vida de nuestros barrios", ha reprochado la edil en un comunicado.

Valía ha indicado que "la voracidad con la que Catalá está aprobando nuevos alojamientos turísticos por todos los barrios desmiente las declaraciones de Catalá de que está intentando frenar su avance".

"Ella misma se desmiente con estas autorizaciones para alojamientos turísticos, que cada vez van a más a pesar de lo que pregona. Intentó engañar a vecinos y vecinas y lo sigue intentando cada vez que dice que ha aprobado la normativa de apartamentos turísticos más restrictiva de España. Los hechos desvelan siempre la realidad y en el caso de València es que la política de Catalá está impulsando la implantación masiva de apartamentos y hoteles por todos los barrios de la ciudad", ha continuado.

Valía considera "una auténtica burla" a los valencianos y valencianas las continuas manifestaciones de Catalá acerca de su intención de frenar la explosión de apartamentos y masificación turística que viven los barrios de València desde que entró en el Ayuntamiento.

"Mientras sostiene que está siendo restrictiva, aprueba cientos y cientos de plazas de alojamiento turístico donde se podrían estar construyendo viviendas protegidas para el parque público que ayudasen a mitigar la crisis de vivienda que vive la ciudad", ha incidido.

En este sentido, la concejala ha puesto de ejemplo las colmenas turísticas con licencia otorgada por Catalá que se están construyendo en los bajos de varios edificios residenciales de Benicalap frente a la oposición vecinal.

Para la edil socialista, esta situación "se agrava además porque vive completamente al margen de la realidad de nuestros barrios. La alcaldesa vive recluida en su despacho, pisa la calle en contadas ocasiones y esto la lleva a una desconexión total de la realidad que hace inviable que sea ella quien pueda promover soluciones a los problemas que tiene la gente normal. La ciudad de Valencia está al límite porque su alcaldesa, María José Catalá, la ha llevado al límite", ha finalizado.