PSPV denuncia que el Consell "deja fuera" de las ayudas al alquiler a 3.000 familias por "negarse" a aumentar la partida

Archivo - Benjamí Mompó

VALÈNCIA, 23 Dic.

El portavoz de Vivienda del PSPV-PSOE en Les Corts, Benjamín Mompó, ha denunciado que el Consell "deja fuera" de las ayudas al alquiler a 3.000 familias por "negarse" a aumentar la partida presupuestaria y ha calificado de "escándalo" que el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, "diga que la vivienda es su prioridad mientras deja tiradas a miles" de personas.

El diputado socialista, en declaraciones remitidas a los medios por su grupo, ha criticado que la Generalitat "solo pone cinco millones de euros frente a los 18 millones del Gobierno de España" y ha lamentado que el PP "prefiera regalar mil millones a los más ricos en lugar de dar soluciones a las familias valencianas".

Así, ha acusado a la Generalitat de darle "portazo a uno de cada cuatro solicitantes de ayuda por falta de presupuesto" y ha advertido de que un total de 2.929 personas "que cumplían los requisitos quedan fuera de las ayudas". "Los valencianos y las valencianas tienen que saber que esta es la política del PP apoyada por Vox de engordar las cuentas de los que más tienen en lugar de preocuparse por el principal problema de la gente", ha sostenido Mompó.

EL CONSELL REPLICA AL PSPV CON EL BOTÀNIC

Por su parte, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha reprochado al PSPV que el anterior gobierno del Botànic "dejó a más de 2.500 familias sin ayuda al alquiler por falta de crédito" y ha destacado que el actual Consell ha ampliado el crédito tras la primera concesión "para llegar a todos los solicitantes que cumplen los requisitos".

Así, ha afeado al portavoz de Vivienda del PSPV su "hipocresía" y le ha replicado que "se atreva a hablar de ayudas a vivienda cuando solo en 2022, en el último año que su gobierno del Botànic resolvió las ayudas, no solo dejaron fuera a 2.500 familias que cumplían los requisitos, sino que agotaron el crédito y tuvo que llegar este Consell para pagar el alquiler a 1.300 familias a las que se les había concedido pero que el Botànic nunca pagó".

"Y no solo eso, sino que, en plena pandemia dejó a más de 3.500 familias sin ayudas. Es vergonzoso que el gobierno que ha llevado a los valencianos a la situación más crítica en vivienda, incluso anunciando y concediendo ayudas que luego no ingresaban, hablen ahora de la gestión de este Gobierno que lo que hace es trabajar para llegar a todos los ciudadanos y resolver el gran problema de vivienda al que nos llevaron en sus ocho años de desgobierno", ha aseverado.

Fernández ha reivindicado que cuando el PP llegó al Consell, "además de tener que pagar las deudas del Botànic con más de 1.300 familias a las que no se había pagado las ayudas al alquiler desde hacía dos años, nos dedicamos a gestionar para ayudar a todas aquellas personas que cumplían los requisitos".

"NINGÚN SOLICITANTE SE HA QUEDADO SIN ELLA"

Fuentes de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad que preside Susana Camarero han precisado que en 2024 "por primera vez ningún solicitante que cumplía con los requisitos para recibir la ayuda se ha quedado sin ella", mientras el Botànic "nunca dejó a cero este apartado". Y han resaltado que el pasado año la Generalitat "reforzó el presupuesto de ayudas a alquiler con ampliaciones de crédito y resolvió la ayuda en distintas concesiones para que todas aquellas familias con derecho a ayuda la percibieran".

"Gracias a la gestión del Consell, ninguna se quedó sin ayuda, llegando a cerca de 9.000 familias, un 83% más que el año anterior. Y no solo eso, sino que hemos ampliado las cuantías para adaptarnos al mercado", han reivindicado las mismas fuentes, que han sacado pecho de que desde la Generalitat se han "sensibilizado con el encarecimiento del coste de la vida" y por ello "actualizamos los importes subvencionables, teniendo en cuenta una demanda de los jóvenes y la situación real de precios del alquiler, para que más gente pueda acceder a ellas".

Además, han valorado que este año la convocatoria "ha tenido 3.000 solicitudes más que el año anterior, por lo que atendemos a más personas y dotamos la ayuda con más presupuesto", y que se ha aumentado la ayuda al alquiler "de 100 a 230 euros al mes, más del doble". "Se ha concedido una primera resolución y seguimos trabajando para dotar con ampliación de crédito en esta convocatoria para ampliar la concesión como ya hicimos el año anterior cuando llegamos a todas las personas que tenían derecho", han especificado.