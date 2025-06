El PSPV denuncia la "doble moral" de Mazón: "Exige a Sánchez lo que él mismo niega a los damnificados por la dana"

VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha denunciado la "doble moral" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que "este viernes pretende exigir al Gobierno de España que suprima los impuestos sobre las ayudas por la dana, mientras su grupo en Les Corts ha votado en contra de todas las enmiendas socialistas que proponían bonificaciones fiscales y reducción de tasas autonómicas para los municipios y residentes afectados". "Exige a Sánchez lo que él mismo niega a los damnificados por la dana", han criticado.

En un comunicado, el portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en Les Corts, José Díaz, ha calificado la posición del Consell de "profundamente hipócrita y oportunista" y ha señalado que "Mazón se queja de los impuestos estatales mientras él mismo aplica tasas autonómicas a los damnificados, vota contra su supresión y, además, aprueba rebajas fiscales para los que más tienen": "Una vez más, el Consell abandona a quien más lo necesita y privilegia a quien más tiene".

Díaz ha señalado que durante el trámite presupuestario, el grupo socialista "defendió enmiendas para reducir tasas autonómicas en zonas afectadas, como las educativas o el canon de saneamiento" y ha lamentado que "todas fueron rechazadas por PP y Vox".

Además, el dirigente socialista ha denunciado que la Generalitat "no ha puesto en marcha ni una sola línea de ayudas directas con fondos propios autonómicos" y ha detallado que "todo lo que se ha hecho ha sido con fondos del Gobierno de España, ni un solo euro de fondos propios del Consell para la reconstrucción". "La derecha valenciana no ha creado ni una partida nueva, pero exige al Estado lo que no se atreve a hacer aquí", ha insistido.

Desde el PSPV-PSOE han manifestado que "mientras se niegan ayudas fiscales a los afectados por la dana, el Consell ha elevado el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio, beneficiando a las grandes fortunas, y ha bonificado las grandes herencias, recortando al mismo tiempo partidas sociales clave".