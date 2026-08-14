El PSPV denuncia ante la Mesa de Les Corts la "degradación" de la cámara y "maniobras para silenciar a la oposición"

Archivo - La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó (i), y el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz (d), durante una sesión de control- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha presentado este viernes ante la Mesa de Les Corts un escrito de queja por la decisión del gabinete de Presidencia de la cámara de no informar a los medios de comunicación de la celebración de la junta de síndics de la pasada jornada, en la que se abordaron solicitudes de comparecencias en la Diputación Permanente. Además, exige "medidas contundentes para acabar con las maniobras para silenciar a la oposición".

En su escrito, el grupo socialista reclama a la Mesa presidida por Llanos Massó (Vox) que adopte las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse y que se preserve el papel institucional de los órganos de la cámara, especialmente en sus relaciones con los medios de comunicación, que tienen una función esencial para trasladar a la ciudadanía la actividad de sus representantes.

En la junta de síndics de este jueves, que no fue convocada a los medios de comunicación, se acordó que el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, comparecerá el próximo viernes 21 en la Diputación Permanente para hacer balance de la gestión del Consell en los últimos incendios forestales en la Vall d'Uixó y en Tírig (Castellón), que están controlados y han afectado a 9.600 y 754 hectáreas, respectivamente.

No se aceptó, gracias a la mayoría de PP y Vox, que también compareciera el 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, por los incendios, como tampoco la petición de Compromís que intervinieran el jefe del Consell y la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, para dar explicaciones sobre las actuaciones en relación con la acogida de menores migrantes no acompañados después de la crisis humanitaria vivida en Ceuta.

En un comunicado, el síndic socialista, Jose Muñoz, denuncia que estos hechos "son de una enorme gravedad porque suponen que desde la Presidencia de Les Corts se ha decidido unilateralmente qué actividad parlamentaria merece ser conocida por los medios de comunicación y cuál no". A su juicio, esta actuación "no es un simple problema de comunicación", sino que forma parte de "un proceso de degradación institucional y de pérdida creciente de la calidad democrática de Les Corts".

"La Presidencia de Les Corts tiene que garantizar la neutralidad de la institución, no decidir qué debates son suficientemente importantes para que los medios puedan informar de ellos", argumenta, y reitera que "estamos ante una deriva institucional que hay que parar": "No podemos normalizar que se oculte deliberadamente la actividad de un órgano parlamentario, que se determine desde Presidencia qué reuniones son 'oficiosas' o que se intente disuadir a los medios de informar sobre asuntos que tienen una evidente trascendencia política".

Según expone Muñoz, esta situación se suma a otros episodios que, a juicio de su grupo, "evidencian la degradación de la institución, como la expulsión del órgano de gobierno de Les Corts del principal partido de la oposición, circunstancia que no se da en ningún otro parlamento en España, o los insultos y descalificaciones de la presidenta de la cámara a otras autoridades o responsables públicos haciendo dejación de su papel como representante de la cámara y de la dignidad del cargo.

"Les Corts Valencianes no pueden seguir avanzando por este camino. Necesitamos recuperar el respeto institucional, la neutralidad y las reglas básicas de funcionamiento democrático", reivindica, y recalca que "Les Corts representan al pueblo valenciano y no pueden estar al servicio de los intereses de nadie. No son el cortijo de nadie".