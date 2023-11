El PSPV denunciará a Badenas (Vox) por odio al relacionar machismo y personas "de determinada etnia u origen"

El segundo teniente de alcalde de València replica a Gómez con posibles acciones judiciales por un delito contra el honor

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE de València ha anunciado que presentará una denuncia por delito de odio contra el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la ciudad y segundo teniente de alcalde, Juanma Badenas, tras relacionar el machismo con "personas de determinada etnia o de determinado origen" y afirmar que "es cierto que algunas personas que entran en España vienen con esa cultura machista".

Así lo ha anunciado este miércoles la portavoz del grupo municipal socialista en el consistorio valenciano, Sandra Gómez, después de que Badenas realizara estas declaraciones este martes en el programa El Faro de La 8 Mediterráneo.

"Quiero anunciar que vamos a interponer una denuncia por delito de odio, porque entendemos que las declaraciones que hizo ayer en un programa de máxima audiencia pueden incitar al odio frente al colectivo inmigrante. Señaló y los acusó de ser los únicos responsables de ser autores de la violencia machista que asesina y mata a las mujeres. Siendo un país sensibilizado con esta problemática, nos preocupa que estas declaraciones puedan confundir a mucha gente, incitándoles al odio y al señalamiento del colectivo migrante", ha declarado Gómez.

Durante la tertulia celebrada en ese espacio televisivo, en la que participaban también otros ediles del Ayuntamiento de València, el portavoz de Vox consideró que "el machismo sociológico es un cliché que se viene utilizando desde hace mucho tiempo para tratar de justificar una serie de políticas que tienen una tendencia de género determinada".

"Yo creo que desde los años 70 se ha producido una evolución en la sociedad española, que ya no es machista", añadió, al tiempo que señaló que "sin embargo, es cierto que algunas personas que entran en España vienen con esa cultura machista". "Cultura que procede de sus propios países y de sus propias tradiciones en donde las mujeres no son tratadas", agregó.

Juanma Badenas expuso que "algunas personas de determinada etnia o de determinado origen, en algunos lugares, niegan incluso a las profesoras de los institutos que se dirijan hacia los propios estudiantes porque consideran que son distinto que ellos".

Ante las protestas de dos de sus compañeros de tertulia por estas palabras, el concejal socialista Borja Sanjuán y el edil de Compromís Giuseppe Grezzi, Badenas pidió que se dejara "el prejuicio" y aseguró que "eso no es xenofobia".

"Yo no he hablado de que sean extranjeros", agregó el segundo teniente de alcalde, tras lo que se refirió a "personas de determinada etnia que pueden ser españoles porque ya tienen la nacionalidad española". El portavoz de Vox manifestó, al tiempo que pedía a los otros contertulios que le dejaran hablar, que "razonar contra el prejuicio es absolutamente imposible".

Este miércoles, la portavoz del PSPV-PSOE en el consistorio de la capital valenciana ha aseverado que las palabras de Juanma Badenas "sonrojan a cualquier demócrata" y ha indicado que "deberían de avergonzar profundamente a quien comparte Junta de Gobierno con él". "Es una pena que este sea el peaje que tiene que pagar (María José) Catalá para tener la Alcaldía de València", ha apostillado en un comunicado.

"CÓMPLICE Y RESPONSABLE"

Sandra Gómez ha emplazado a Catalá "a manifestar de manera pública su más contundente rechazo a las declaraciones racistas y machistas de su número dos en el gobierno municipal" y ha añadido que, si no las reprueba, "será cómplice y responsable en primera persona de unas manifestaciones que nos avergüenzan como sociedad".

"Para que ella sea alcaldesa no nos puede hacer tragar a los valencianos y valencianas con personajes de esta catadura moral. Porque Badenas no solo es un xenófobo y un machista. Es que, además, claramente está haciendo una proclama y una incitación al odio contra el colectivo migrante", ha afirmado y ha recalcado que "no es la primera ocasión en la que el número dos de Catalá realiza comentarios vergonzosos" puesto que "hace apenas unas semanas justificó el nazismo al defender que ser nazi no era ningún delito".

Asimismo, ha aludido a datos oficiales del Gobierno central y ha dicho que "demuestran la falsedad" de "los comentarios xenófobos y machistas de Badenas".

"Los informes confirman, en contra de lo que dice el portavoz de Vox, que la inmensa mayoría de los autores de violencia de género son personas nacidas en España. Por eso, no solo es machista y xenófobo sino también un ignorante", ha insistido.

"DIQUE DE CONTENCIÓN"

Tras el anuncio de la portavoz del PSPV-PSOE, Juanma Badenas ha afirmado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que "Vox es en estos momentos el dique de contención en València contra el pancatalanismo, Pedro Sánchez y el asalto a nuestra democracia que representa el Partido Socialista de València con Sandra Gómez a la cabeza".

"Y por eso nos ataca, nos insulta y nos trata de intimidar. Pero no vamos ceder ni un milímetro a sus intentos de acallarnos a nosotros y a los miles de valencianos que nos apoyan", ha remarcado el portavoz de Vox, que ha indicado que "Gómez ha demostrado claramente su incompetencia durante ocho años al frente del gobierno municipal que solo trajo suciedad, delincuencia y degradación".

"Tras oír las palabras de la embajadora del sanchismo y de Pedro Sánchez en València, vamos a estudiar las posibles acciones judiciales contra ella por un delito contra el honor porque no todo cabe en el debate político", ha asegurado Badenas, que ha añadido que "ya hace mucho tiempo que tendría que haberse ido Gómez tras cosechar una derrota electoral detrás de otra".