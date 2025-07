PSPV denunciará a Massó ante la Fiscalía por delitos de odio tras "vincular inmigración con delincuencia" en un artículo

VALÈNCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado que su formación presentará ante la Fiscalía una denuncia contra la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), por delitos de odio tras "vincular inmigración con delincuencia" en un artículo de opinión publicado en un medio de comunicación.

Los socialistas han censurado que la "segunda autoridad de la Comunitat Valenciana y dirigente de Vox deshumaniza a las personas migrantes", con unas afirmaciones que desde el PSPV consideran que son "constitutivas de un delito de odio".

En el texto, publicado el pasado 11 de julio bajo el título 'Cuando el buenismo se convierte en injusticia', Massó sostiene que la inmigración ilegal "no es solo un problema de y en las fronteras", sino que es un "riesgo directo para todo el territorio nacional" y un "factor clave en la creciente inseguridad de los barrios y una losa para el sostenimiento del Estado de bienestar".

"La solidaridad no puede llevarnos a la sumisión y a la desaparición de lo que somos. El buenismo se ha convertido en injusticia", señala. "Quien venga sin llamar a la puerta y asaltando nuestras fronteras debe ser inmediatamente expulsado, todo aquel que venga sin ninguna intención de integrarse debe ser expulsado. Y todo aquel que venga para delinquir debe compartir el mismo destino. Es sentido común", argumenta la presidenta de Les Corts.

Sobre estas afirmaciones, Morant ha mostrado "preocupación" por "la competición en la que están inmersos PP y Vox por ver qué partido es más racista y más xenófobo". Y ha garantizado que el PSPV "no se pondrá de perfil ante este discurso de odio que impulsa la derecha y que afecta a la convivencia en nuestros pueblos y ciudades".

Además, la líder de los socialistas valencianos ha advertido de que la situación ocurrida recientemente en Torre Pacheco (Murcia) "no es fruto de la nada, no surge espontáneamente, sino que es fruto de ese odio que generan Partido Popular y Vox". "El PSPV no va a permitir que estas situaciones ocurran en la Comunitat", ha avisado.