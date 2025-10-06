El PSPV gobierna en La Yesa por primera vez desde la República

El nuevo alcalde de La Yesa, Julián Pinazo, en el centro junto a dos concejales del PSPV- PSPV

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV se ha hecho con el gobierno del Ayuntamiento de La Yesa (Valencia) por primera vez desde la República, al prosperar una moción de censura presentada tras la dimisión de dos ediles del PP. El socialista Julián Pinazo se ha convertido este lunes en el nuevo alcalde.

Al ser un pueblo de menos de 250 habitantes, La Yesa se rige por el sistema de listas abiertas, con lo que cuando dimite un concejal entra directamente el siguiente más votado, sea del partido que sea.

De esta forma, tras la dimisión de dos ediles del PP, el PSPV ha contado con la mayoría suficiente para aprobar la moción de censura. La corporación municipal ha dado así un vuelco: el PP ha pasado de cuatro concejales a dos y el PSPV de dos a tres, los que integran a partir de ahora el equipo de gobierno.

Se trata de la primera vez desde la República que este pueblo de la comarca de Los Serranos cuenta con un alcalde o alcaldesa socialista. Julio Solaz (PP) ha perdido la vara de mando que ostentaba desde 2023.

Para el PSPV, supone "una oportunidad de hacer las cosas distintas en La Yesa", además de poder dar "un impulso a la comarca", en palabras del secretario comarcal de los socialistas, Ramiro Rivera.

El también alcalde de Titaguas remarca, en declaraciones a Europa Press, que la dimisión de los dos concejales del PP no se ha debido a transfuguismo o a un pacto, sino a circunstancias internas.