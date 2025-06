El PSPV insiste en reclamar los trayectos del coche oficial de Mazón el día de la dana y el PP pide los de Bernabé

VALÈNCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha insistido en reclamar documentación de los trayectos del vehículo oficial del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la jornada del 29 de octubre --el día de la dana--, mientras que el PP ha solicitado conocer los de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado.

De un lado, el PSPV ha presentado a la mesa de la comisión de investigación de la dana de Les Corts un escrito en el reclama los trayectos del coche oficial del jefe del Consell el día de la riada y que esta documentación se incorpore a la citada comisión. De otro, los 'populares', en sendo escrito, solicitan "copia de toda la documentación acreditativa" de los desplazamientos de Bernabé y Rodríguez Jurado el 29 de octubre, "especificando hora y lugar".

Al respecto, el síndic socialista, José Muñoz, en declaraciones a los medios este viernes, ha denunciado la "opacidad permanente" del PP y Carlos Mazón ante las exigencias "por activa y por pasiva" del PSPV de reclamar los trayectos del jefe del Consell, una información que ha lamentado que no les llega, "solo gastos y dietas de los conductores", ha matizado. Además, ha acusado a los 'populares' de ser unos "tramposos" al tratar de "comparar la petición" con los trayectos de la delegada del Gobierno.

Muñoz ha argumentado que no solicitan información sobre los desplazamientos de Carlos Mazón "con ánimo de cotilleo o de saber lo que hace o deja de hacer en su vida privada", sino porque "no sabemos qué hizo en la tarde del 29 de octubre". "No pedimos por pedir, no pedimos para confundir a la opinión pública, nosotros pedimos información para que Carlos Mazón aclare qué estaba haciendo el 29 de octubre", ha insistido.

"Pedimos los trayectos, pedimos el registro de llamadas, pedimos la factura del Ventorro, pedimos la geolocalización de su teléfono móvil y de su coche, pedimos las cámaras de grabación del Cecopi y del Palau de la Generalitat", ha especificado Muñoz, que ha negado que tengan "voluntad de obstruir, negar o confundir". "Nosotros queremos claridad", ha remarcado.

En este punto, ha prometido: "En el momento en que Carlos Mazón nos diga yo esa tarde estuve en este sitio, en este sitio, en este sitio, a estas horas, y lo acredite documentalmente, dejaremos de preguntar por lo que hizo". No obstante, ha afirmado que el "problema" está en que, "si supiéramos lo que hizo esa tarde, debería dimitir 'ipso facto'". En cualquier caso, ha considerado que el jefe del Consell está "amortizado políticamente".

Respecto a la petición "de la derecha" de pedir los trayectos de Bernabé, ha aclarado que esta depende "del Estado", por lo que el PP y Vox "pueden perfectamente pedir sus trayectos allí donde corresponde por ley, que es en las Cortes Generales". Por eso mismo, ha acusado a ambas formaciones de tratar de generar "un falso debate" al denunciar "que no se quiere aportar documentación a la comisión de investigación de Les Corts".

"Es falso este debate. Por una cuestión legal se envía al Congreso de los Diputados o al Senado y, por tanto, tienen todo el derecho y también tienen toda la posibilidad de hacerlo", ha especificado, después de que este jueves Vox denunciara que Bernabé ha "negado" a la comisión la documentación solicitada relativa a organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

CONTRAPONEN EL TRABAJO DE SÁNCHEZ A LA ACTITUD DE MAZÓN

Por otro lado, y aprovechando que este viernes se celebra la Conferencia de Presidentes en Barcelona, Muñoz ha contrapuesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a diferencia" de Mazón, "se reunió con las víctimas, les aportó soluciones, tuvo empatía con ellas, aceptó sus peticiones, pero además les dijo que abriría la comisión de investigación del Congreso con su presencia". "Lo que está haciendo, además de trabajar para reconstruir, es aportar soluciones", ha defendido.

En este contexto, y ante "el clima de crispación de tal nivel" que se vive en España, ha apostado por "propuestas, argumentos y diálogo y menos confrontación", frente a los presidentes autonómicos del PP. "Entre ellos Carlos Mazón, que directamente dice que la Conferencia de Presidentes va a ser un paripé, porque está en una huida y un bloqueo permanente, en una confrontación entre instituciones para salvarse él", ha criticado.

"Si el principal problema para el PP y para --Isabel Díaz-- Ayuso es que si se va a hablar en catalán o en euskera no van a tener un pinganillo, si esa es toda la propuesta que pueden hacer Alberto Núñez Feijóo, Ayuso y Carlos Mazón para el conjunto de España, ¿qué oposición tenemos?", se ha preguntado, al tiempo que ha cuestionado esta "bajeza intelectual" y "falta de programa y de propuestas".

Por todo ello, ante este "PP de la rabia, del odio y de la confrontación estéril", ha puesto en valor el trabajo del Gobierno de España, del que forma parte la valenciana Diana Morant, ha incidido, y ha confiado en que de la Conferencia de Presidentes salgan "cosas muy positivas y decisiones muy satisfactorias" para la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el PP ha presentado a la mesa de la comisión de investigación de la dana sendo escrito en el que pide incorporar a la solicitud de documentación la "copia de toda la documentación acreditativa de los desplazamientos en vehículo oficial realizados el 29 de octubre por parte de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el subdelegado del Gobierno en Valencia, especificando hora y lugar a lo largo del mencionado día".