El PSPV lleva a Antifraude la "renuncia" del Ayuntamiento de València a "construir 400 viviendas públicas"

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València Elisa Valía ha informado de que su formación ha llevado a Antifraude la "renuncia" de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, a "construir 400 viviendas de protección pública a través de una operación de permuta que solo beneficia a quienes ven la vivienda como un negocio y no como un derecho".

Así, ha detallado, en un comunicado, que se trata de "una operación de privatización de parcelas municipales en el sector de la Fuente de San Luis en las que el Ayuntamiento renuncia a construir 400 viviendas públicas para familias con problemas de acceso a la vivienda".

Valía ha denunciado que estas parcelas "ahora pasan a manos de un promotor privado que será quien construya y a cambio el consistorio solo recibirá entre 86 inmuebles para alquiler asequible".

Por tanto, ha advertido de que "se trata de una operación especulativa que va contra el patrimonio de València y contra el derecho a acceder a la vivienda de familias y personas con dificultades". "Catalá solo beneficia el negocio y el enriquecimiento de los promotores", ha criticado.

"La ley establece que la permuta de bienes patrimoniales debe hacerse en condiciones muy determinadas y debe justificarse la necesidad y la conveniencia", ha señalado.

De esta manera, ha apuntado que "con un alquiler medio de 1700 euro en la ciudad de València, lo necesario y lo conveniente es construir vivienda pública, no deshacerse del patrimonio municipal para que se construya vivienda privada".

"El gobierno de María José Catalá no defiende ni los intereses de la ciudad ni los intereses de este ayuntamiento y no solamente no hace nada para parar la especulación con la vivienda, sino que contribuye activamente a que crezca una especulación que expulsa a los vecinos y vecinas", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que su formación "hará todo lo que esté en sus mano para que los vecinos y vecinas puedan quedarse en València".

"14 VIVIENDAS"

Por su parte, desde el gobierno municipal han subrayado que "lo que realmente es un fraude para todos los valencianos es el hecho de que el PSPV y Compromís solo fueran capaces de construir la triste y lamentable cifra de 14 viviendas en ocho años".

En este sentido, han lamentado que "la política de vivienda de la izquierda en la ciudad de València ha sido un absoluto, total y rotundo fracaso". "El sufrimiento y desesperación que padecen todos los valencianos para acceder a una vivienda tiene su origen en la incapacidad manifiesta de la izquierda en los ocho años que gobernó esta ciudad", han afirmado.

"Que no hayan sido capaces de construir vivienda durante los ocho años de gobierno, eso sí que es un verdadero fraude para los valencianos", han incidido, al tiempo que han remarcado que "no" están "dispuestos" a que "encima quieran torpedear con denuncias absurdas la tan necesaria construcción de viviendas".