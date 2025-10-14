El PSPV llevará a Les Corts, ayuntamientos y diputaciones iniciativas "en defensa de la memoria" de Ernest Lluch

Morant ve "indignante" que el PP "borre" su nombre del nuevo complejo sanitario de Campanar "por sectarismo"

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha avanzado que su formación llevará a Les Corts Valencianes, ayuntamientos y diputaciones iniciativas "en defensa de la memoria" de Ernest Lluch ante la decisión del Consell de eliminar el nombre del exministro socialista de Sanidad, que fue asesinado por ETA hace ahora 25 años, en el nuevo complejo sanitario de Campanar, en València.

"Es indignante que el PP trate de borrar por sectarismo el recuerdo del padre de la sanidad universal cuando se cumplen 25 años de su asesinato a manos de ETA", ha señalado Morant en un mensaje publicado este martes en su perfil de la red social X.

Los socialistas han presentado en Les Corts una proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia para instar al Consell a renombrar el Complejo Sanitario del barrio de Campanar de la ciudad de València como complejo Ernest Lluch y el centro de salud del barrio de Travalón en Elche como Centro de Salud Travalón-Ernest Lluch.

Asimismo, en la iniciativa, consultada por Europa Press, proponen que la Generalitat celebre actos de conmemoración del 25 aniversario del asesinato a manos de la banda terrorista ETA del exministro socialista, "en busca de la concordia, la memoria y en homenaje a todas las víctimas del terrorismo".

También plantean trasladar estos acuerdos a los plenos de los ayuntamientos de València y Elche, "invitando a ambas corporaciones a adherirse al reconocimiento institucional de Ernest Lluch", y dar cuenta a Les Corts del grado de cumplimiento de la presente propuesta de resolución en el plazo máximo de tres meses desde su aprobación.

"HITOS"

En la iniciativa, registrada por los diputados Rafael Simó, Ramón Abad y José Muñoz, los socialistas destacan los "muchos hitos" de Ernest Lluch como docente y político que han sido "reconocidos por toda la sociedad, principalmente en el ámbito político". El "más aclamado", resaltan, fue el "decisivo impulso y aprobación de la reforma sanitaria y la construcción del Estado del bienestar que actualmente conocemos", en su mandato como ministro de Sanidad en el primer gobierno de Felipe González entre 1982 y 1986.

También valoran que Lluch dejo "parte de su legado" en la Comunitat Valenciana como catedrático de la Universitat de València y, años antes, al formar parte de 'Els 10 d'Alaquàs', un grupo de jóvenes "luchadores por la democracia en el tardofranquismo y la transición" que "encabezaron la lucha antifranquista y la defensa de nuestra cultura y nuestra lengua, que rápidamente se propagó por todo el país con el anhelo de la conquista de la libertad".

Además, reivindican que, tras su paso por la política, dejó "una importante herencia cultural y humanística para las generaciones venideras" y que continuó "con dos de sus grandes pasiones, la docencia y la comunicación".

"Ernest Lluch se caracterizaba por la templanza, la moderación y el diálogo, el diálogo que siempre propugnaba como bandera capaz de unir y reconciliar para cicatrizar las heridas", señalan los socialistas, que alaban que "esa defensa constante del entendimiento unido a la pasión y convicción con que lo hacía le valió el respeto y la admiración de miles de personas que seguían su pensamiento a través de sus libros, artículos o intervenciones en tertulias".

"SU LEGADO PERMANECERÁ POR SIEMPRE"

"Pero también fue puesto en la diana por los radicales, sufriendo varias amenazas de muerte a lo largo de su vida. Finalmente, el 21 de noviembre del año 2000, la banda terrorista ETA puso fin a su vida de una manera trágica con su asesinato", expone la iniciativa del PSPV, que proclama que a Lluch "lo mataron por sus ideas, pero su legado, su obra y el valor de lo que pensaba y transmitía permanecerá por siempre en el pensamiento de la democracia y la libertad".

En este contexto, recuerdan que en 2016 el entonces 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, anunció la reforma del viejo Hospital la Fe de València en un complejo sanitario que fue bautizado con el nombre de Ernest Lluch.

Paralelamente, en 2022, ante la construcción de un nuevo Centro de Salud en en el barrio de Travalón de Elche, el Ayuntamiento de esta localidad aprobó instar a la Generalitat la nomenclatura de Centro de Salud Travalón-Ernest Lluch. La Conselleria de Sanidad, apuntan, aprobó en el mismo año el nombre solicitado por el consistorio ilicitano a este centro de salud actualmente en construcción.

UNA GRANDEZA QUE "TRASPASA LO IDEOLÓGICO"

De esta forma, reivindican los socialistas, el Consell "hacía actos de reconocimiento a este político cuya grandeza traspasa lo ideológico y es patrimonio e historia viva de todos los demócratas y de la sociedad valenciana". Unos "actos de decencia democrática" que ponían a la Comunitat Valenciana "en el centro del reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo de ETA".

Sin embargo, censuran que, en el año que se cumple el 25 aniversario del asesinato de Ernest Lluch, el Consell ahora presidido por el 'popular' Carlos Mazón "ha decidido borrar su nombre y su memoria de elementos emblemáticos de nuestro territorio" en un acto "tan innecesario como indecente" y que retrata "la falta de sensibilidad y altura democrática" del gobierno valenciano.