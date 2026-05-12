PSPV no cree que haya tanto votante socialista "decepcionado" y replica a Baldoví: "Sería un magnífico vicepresidente"

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví (i), y el portavoz del PSOE en las Corts de Valencia, José Muñoz (d), durante el Debate de Política General, en les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha considerado que no hay "tantos --votantes-- socialistas decepcionados" como a los que ha apelado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, al que ha replicado tras afirmar este que la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, sería "una gran vicepresidenta" de un hipotético futuro Consell integrado por ambos partidos: "Sería un magnífico vicepresidente".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras la junta de síndics, después de que Baldoví, en un desayuno informativo este martes, haya asegurado que el cambio político en la Comunitat Valenciana "es posible" en las elecciones autonómicas de 2027, para lo que ha llamado a la izquierda a ser capaces de generar la "ilusión y esperanza" que haga que su electorado no se quede en casa. También ha apelado a los "votantes decepcionados con el PSOE" que podrían dar su voto a Compromís.

Preguntado por el acto de Baldoví, que el síndic socialista ha presenciado, ha asegurado que le ha "gustado" su discurso porque ha "explicado muy bien la situación de la Comunitat Valenciana" y ha "dejado claro cuál es su postura personal y la que quiere encabezar". No obstante, y aunque ha evitado "entrar en temas internos", ha considerado "importante que Compromís y otros partidos de un espacio concreto sean capaces de presentar una propuesta unitaria".

"Es lo más interesante del espacio que puede encabezar Compromís", ha manifestado Muñoz, que en cualquier caso ha discrepado con Baldoví sobre los votantes socialistas "decepcionados" y ha afirmado que no cree que hayan "tantos", más bien "al contrario". En este sentido, ha puesto en valor las políticas progresistas del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez, cuyo liderazgo "trasvasa la política española", dado que se ha convertido en "referente del progresismo internacional".

Por ello, el síndic del PSPV ha confiado en que la izquierda en la Comunitat Valenciana será capaz de movilizar al electoral que en las elecciones autonómicas y municipales de 2023 "se quedó en casa" y que en las de 2015 votó "masivamente a las fuerzas de izquierdas como Podemos a Compromís". "Ahí Baldoví tiene una potencia que nosotros esperamos que le vaya bien", ha expresado.