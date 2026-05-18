El PSPV no ve extrapolable el resultado de Andalucía a la Comunitat Valenciana y se ratifica en su apuesta por Morant

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, no ve extrapolable el resultado del PSOE en Andalucía a la Comunitat Valenciana y ha defendido la apuesta por Diana Morant como candidata a la Presidencia de la Generalitat y a la vez ministra del Gobierno de España. De hecho, ha considerado "positivo" este doble cargo porque le permite "estar en los problemas de los valencianos escuchándolos y generando una alternativa". "No soy de los que creen que las extrapolaciones son válidas", ha remarcado.

Además, ha sostenido que la situación de la Comunitat Valenciana es "radicalmente distinta" a la de Andalucía por, entre otras cuestiones, la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 víctimas mortales y la gestión "absolutamente negligente" del gobierno de Carlos Mazón, "que ha provocado hastío, desconfianza y cabreo con la Generalitat". "¿Es igual la situación de la Comunitat Valenciana y de Andalucía? Yo creo que no. ¿El electorado está en la misma situación? Yo creo que no", ha expuesto.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, en las que ha hecho balance del peor resultado histórico del PSOE en Andalucía en las elecciones de este domingo, con María Jesús Montero al frente, al quedarse con 28 parlamentarios en el que tradicionalmente había sido su gran granero de votos en toda España.

Muñoz ha reconocido que los resultados del PSOE en Andalucía "son malos" porque la formación "aspira a ganar las elecciones y a gobernar" y a representar a la "mayoría social", aunque ha considerado que es "peor para los andaluces" y se va a poder comprobar "en muy poco tiempo": "Andalucía va a saber lo que es un gobierno en el que la extrema derecha de Vox entra, en el que va a hacer lo que ha hecho en la Comunitat Valenciana", que ha sido "un laboratorio de las políticas públicas de Vox".

En este sentido, el síndic socialista ha señalado el "fracaso estrepitoso" de la estrategia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "polarizar a la sociedad" y ha advertido de que esta misma "tampoco suma votos", sino "hinchar las expectativas electorales de la extrema derecha para, en última instancia, condicionar sus políticas". "Lo que hace Vox es no entrar a gobernar: obligan al PP a hacer sus políticas, a ejecutar su ideario y el que asume el coste de la gestión es el propio PP", ha sostenido.

Sobre si es bueno o malo que los ministros sean candidatos en sus territorios, ha argumentado que en "algunos casos puede que sea bueno" y en otros "a lo mejor no es tan bueno", pero se ha mostrado partidario de "analizar estas cosas caso por caso y siempre sin hacer extrapolaciones sencillas". "Estoy acostumbrado a que se van generando mantras y marcos. Si te funciona en determinadas ocasiones unos argumentos, lo utilizas para reforzar el mantra. Y si no te sirven, pues no lo introduces", ha deslizado.

MORANT "ESTÁ EN EL TERRITORIO EN PRIMERA PERSONA"

Sin embargo, en el caso de Diana Morant, el síndic socialista ha defendido que, como ministra y secretaria general del PSPV, "está en el territorio en primera persona, por ejemplo, en toda la cuestión de la huelga educativa", por lo que "está en los problemas de los valencianos intentando darle solución". "Es una persona que, cuando el PP y Vox deciden eliminar y asfixiar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, utiliza un presupuesto desde su Ministerio para intentar que esa asfixia no sea tal", ha reivindicado.

Por tanto, a su juicio es "positivo" que Morant sea ministra, "porque le permite, por un lado, ayudar para intentar revertir las políticas de acoso, de persecución a todo lo que tiene que ver con la autonomía valenciana provocada por Vox pero ejecutada por el PP y, a la vez, también le permite estar en los problemas de los valencianos escuchándolos y, sobre todo, generando una alternativa".

Frente a ello, Muñoz ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "no es ministro y no tiene más cargo que el autonómico" y está este lunes en la Junta Directiva del PP "en lugar de estar renegociando con los sindicatos de profesores" para desconvocar la huelga educativa, mientras la semana pasada, ya con este conflicto en marcha, "estaba en Barcelona concediendo una entrevista" y este fin de semana "se va a ir a Atenas a ver el baloncesto".

"La vida son prioridades y cada uno puede tener una agenda ocupada, pero la ocupa y la desocupa en función de sus prioridades", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en que Llorca "ha decidido que su prioridad es ser candidato del PP a la Generalitat", mientras que Morant, que "sabe que va a ser la candidata del PSPV a la Generalitat, está aquí en la Comunitat Valenciana, escuchando las reivindicaciones de la comunidad educativa y apoyándola en un día histórico".

"Por tanto, si la pregunta es: ¿Crees que es bueno que Diana Morant sea ministra? Digo, sí. Porque está haciendo política para la Comunitat Valenciana, defendiendo a los valencianos y estando donde hay que estar", ha añadido.

LA SITUACIÓN DE LA COMUNITAT NO ES LA MISMA: "HAY PARTIDO"

Preguntado entonces por cuál es la diferencia entre María Jesús Montero y Diana Morant, el síndic socialista ha avisado de que creer que la gente "vota a partidos políticos por la figura que la encabeza es un error", porque el voto "tiene muchas aristas y las situaciones de las comunidades también lo son". "Hasta el propio PP sabe que la situación en la Comunitat Valenciana no es la misma que en otras autonomías", ha aseverado.

Frente a ello, ha garantizado que el PSPV está "convencido de que aquí nosotros vamos a ser la alternativa de gobierno" y ha retado al jefe del Consell a convocar elecciones "cuánto antes" si considera "que está en una buena posición".

Cuestionado por los resultados de Adelante Andalucía, que ha experimentado un espectacular crecimiento de la mano de José Ignacio García al pasar de dos a ocho diputados, ha considerado que esta formación debería hacer un análisis "más sosegado", pero ha valorado que haya conseguido "volver a conectar con una parte del electorado andaluz que se había desencantado y que no fue a votar".

Y aunque ha rechazado meterse en las "estrategias políticas" de otros políticos, Muñoz ha señalado que en ese espectro hay "un campo abonado de votante progresista, votante de izquierdas directamente, que no ha ido a votar después de 2015, que en 2019 ya votó menos y que en 2023 dejó de votar y que en su momento fue representado por otras fuerzas políticas como puede ser Podemos" y ahora Adelante Andalucía "ha sido capaz de reconectar en parte con ese electorado".

Por tanto, ha argumentado que, si en la Comunitat, Compromís es capaz de reconectar con este mismo y si en el PSPV son capaces de "hacer nuestro trabajo, que es ser un partido de alternativa, de mayorías, aquí hay partido y volveremos a gobernar el año 2027". "Hay una base electoral muy potente a la izquierda del PSOE que ahora puede ser el momento de volver a reconectar con ellos y es verdad que ahí tiene más posibilidad de llegar un partido como Compromís que lo que puede hacer el PSOE", ha zanjado.