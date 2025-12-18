El PSPV nombra a la gestora de Almussafes tras apartar al alcalde por la denuncia de acoso

Archivo - Imagen de archivo de una ejecutiva del PSPV - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión ejecutiva del PSPV en la provincia de Valencia ha aprobado la composición de la gestora para dirigir la agrupación socialista en la localidad de Almussafes, tras haber sido apartado el alcalde, Toni González, del partido a raíz de la denuncia de acoso sexual y laboral.

Según informa el PSPV provincial, la gestora en Almussafes estará compuesta por Jorge Vidal como presidente, por Toñi Serna como vocal y por Manoli Egea como vocal.

La composición de la gestora, propuesta por la dirección provincial, será comunicada a la comisión de Garantías del PSPV y deberá contar con la aprobación de la dirección federal del Partido Socialista.

Toni González fue suspendido de militancia y de sus cargos orgánicos en el PSPV al trascender una denuncia por acoso sexual y laboral, aunque se mantiene como primer edil. Los socialistas valencianos siguen exigiendo que entregue el acta de alcalde, como ha reiterado este jueves su secretaria general, Diana Morant.

La líder del PSPV ha explicado, a preguntas de los periodistas, que su partido tiene la "autorización" de la dirección estatal de Ferraz para crear una gestora en Almussafes, al tiempo que ha pedido que todos los concejales socialistas en esta localidad muestren "tolerancia cero a cualquier violencia hacia las mujeres".

Además, la también ministra de Ciencia ha insistido en que la prioridad del PSOE es "proteger a la denunciante" aplicando la "premisa del 'yo sí te creo'": "La agrupación de Almussafes y el grupo municipal socialista tienen que respetar primero a la denunciante y luego la respuesta del Partido Socialista ante una denuncia de acoso laboral y de acoso sexual".