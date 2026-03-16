El PSPV pide a Barcala "documentación justificativa" de fondos dados a Cámara Alicante para gestionar bonos comercio

Archivo - La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló (i), y la concejala socialista Trini Amorós (d), en una imagen de archivo - PSPV ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante Trini Amorós ha pedido al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), que "aporte toda la documentación justificativa" de los fondos "aportados" a la Cámara de Comercio de Alicante para "la gestión de las campañas de los bonos comercio" en la capital alicantina.

Así, ha abundado en que el consistorio "encargó" a la entidad cameral "que asumiera la gestión de los bonos en el municipio de Alicante a cambio de un pago de 55.000 euros para llevar a cabo acciones como una campaña publicitaria y la contratación de personal". "La misma operación y con cantidades similares se repitió durante los ejercicios de 2022, 2023 y 2024", ha señalado el grupo socialista en un comunicado.

Desde el PSPV han realizado esta petición después de que el pasado viernes el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, fuera detenido en el marco de una investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

El representante empresarial quedó el pasado viernes por la tarde en libertad con cargos, negó haber cometido irregularidades y se mostró a "disposición de la justicia para aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir". "Soy el más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible", apuntó.

"DESPEJAR CUALQUIER DUDA"

En este contexto, Amorós ha resaltado que "la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción y la detención del presidente de Facpyme es un hecho tan grave que Barcala debe despejar cualquier duda y aportar toda la documentación justificativa para aclarar quién ha gestionado exactamente el dinero de todos los alicantinos y alicantinas".

La concejala del PSPV ha reclamado, asimismo, conocer "qué controles ejerció el gobierno de Barcala sobre el convenio firmado con la entidad cameral" y ha aseverado que "en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Alicante y la Cámara de Comercio se establecen cláusulas para justificar mediante informes los fondos recibidos por la compra de bonos por los consumidores y la subvención concedida así como los gastos de funcionamiento".

"De igual forma se establecía la obligatoriedad de constituir una comisión de seguimiento y evaluación, integrada por representantes de la Cámara de Comercio y del Ayuntamiento de Alicante, para realizar funciones de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio", han apostillado los socialistas.

"Queremos saber si esa comisión se constituyó, cuántas veces se reunió, quién formó parte de ella y qué informes emitió. Cuando hablamos de dinero público no puede haber ninguna sombra de duda", ha subrayado Amorós, quien ha incidido en que "Barcala tiene la obligación de garantizar la máxima transparencia y explicar con claridad cómo se han gestionado estos fondos municipales".

Por su parte, el equipo de gobierno del consistorio alicantino, tras el arresto de Baño, sostuvo que los bonos comercio de la ciudad de Alicante "nunca se gestionaron con Facpyme ni los investiga la Fiscalía".

La edil de Comercio, Lidia López (PP), incidió en que el Ayuntamiento "gestionó directamente" la primera edición de estos bonos en 2021 y que "las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio, mediante un convenio fiscalizado por todos los órganos municipales", pero "nunca" con Facpyme.