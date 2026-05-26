PSPV pide cese de Camarero y comparecencia de Albalat tras ver reducida la Comunitat su financiación en dependencia

Archivo - La secretaria de Dependencia del PSPV-PSOE, María Victoria Garrido - 'X' - Archivo

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha pedido este martes la destitución de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y la comparecencia de la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, tras conocerse que la Generalitat perderá 9 millones de euros de financiación por su "nefasta y negligente gestión de los servicios sociales".

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales advirtió este lunes de que ocho comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana, verán reducida este año su financiación en dependencia por su "mala gestión". En concreto, en el caso de la Comunitat valenciana esta reducción será de 9,1 millones de euros.

Este mismo martes, Elena Albalat ha defendido la gestión del Consell en materia de dependencia y ha exigido al Gobierno central que "pague lo que debe y no perjudique ni penalice más a los valencianos y valencianas, mientras incrementa las desigualdades entre territorios".

En un comunicado, la secretaria de Política Social y Dependencia, María Victoria Garrido, ha denunciado "el abandono total de las prioridades sociales por parte del Consell de --Juanfran-- Pérez Llorca" y ha exigido a la Generalitat que "se tome en serio sus competencias y comience a gestionar con rigor los servicios sociales de la Comunitat Valenciana".

Según los datos del informe del Observatorio para la Dependencia, la Comunitat Valenciana ha perdido 9,14 millones de euros de financiación para la dependencia por no cumplir con los objetivos de reducción de listas de espera, mejora de la atención y calidad de los servicios, y creación de empleo. Los datos del informe muestran que el Estado ha tenido que ampliar la financiación, inyectando un total de 328.450.637,55 euros.

Al respecto, Garrido ha afirmado que "la dejadez del Gobierno de Pérez Llorca en materia de Servicios Sociales demuestra que su prioridad no son las familias en situación de dependencia ni las razones sociales" y ha subrayado que "es intolerable esta incompetencia para gestionar los servicios sociales, que sí que son la verdadera prioridad de la ciudadanía de nuestro territorio".

Además, ha apuntado que "la gestión catastrófica de recursos para servicios sociales empezó con la paralización del Pla Convivint" y ha añadido que "la situación de las políticas sociales en la Comunitat es muy preocupante por el colapso y el abandono en la atención".

Por todo ello, los socialistas valencianos han reclamado la comparecencia urgente en Les Corts Valencianes de la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, para que explique cómo la Generalitat justifica la pérdida de financiación para personas vulnerables.