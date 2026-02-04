El PSPV pide una comisión de investigación sobre el departamento Elx-Crevillent tras los "escándalos" de Ribera Salud

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se reúne, junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, con representantes de colectivos contra el cáncer - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha informado de que los socialistas han registrado en Les Corts Valencianes una propuesta en la que solicitan la creación de una comisión de investigación sobre "la situación" del departamento de salud Elx-Crevillent, en Alicante, tras los "escándalos" de la empresa Ribera Salud y el "uso reiterado de instrumental que debería ser de un solo uso".

"Mientras en esta comunidad se están haciendo recortes en sanidad, se está doblando la inversión que se está haciendo en la sanidad privada a través de los impuestos de los valencianos y de las valencianas y la privatización de la sanidad. Lo hemos escuchado a través de un audio del CEO de --el hospital de-- Torrejón de Ardoz (Madrid), que trabaja para Ribera Salud, y nos puede estar costando la salud y la vida de los valencianos", ha denunciado.

Morant se ha referido así, en declaraciones a los medios antes de reunirse este miércoles en la Delegación del Gobierno, en València, con representantes de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, la Asociación las Triples, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y el Club de Dragón Boat Marina Valencia.

En la propuesta, el PSPV plantea la creación de una comisión de investigación sobre la situación del departamento de Salud Elx-Crevillent a raíz de "las noticias publicadas por los medios de comunicación sobre el departamento del Vinalopó, dirigido por una empresa privada que prioriza el negocio empresarial ante la calidad asistencial de los pacientes".

Los socialistas proponen que la composición de este foro sea la mismo que la de las comisiones permanentes legislativas y que se constituya en los primeros 30 días después de su aprobación por parte del pleno de Les Corts Valencianes. Además, especifican que la comisión aprobará de entre las propuestas de los grupos parlamentarios el correspondiente calendario y plan de trabajo y elaborará, en el plazo de seis meses, un dictamen con las conclusiones y que, tras ser aprobado, será elevado al pleno.

Y añaden que la comisión podrá acordar la solicitud de informes y documentación a los servicios jurídicos de Les Corts, así como a las administraciones públicas, y que a propuesta de los grupos parlamentarios podrá requerir la presidencia y testigo de expertos, profesionales o cargos públicos que tengan o hayan tenido responsabilidad en la materia de investigación.

DENUNCIA QUE 90.000 MUJERES NO FUERON LLAMADAS AL CRIBADO

En este contexto, y con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, Diana Morant ha denunciado que el año pasado en la Comunitat Valenciana un total de 90.000 mujeres "no fueron llamadas al cribado de cáncer, una derivada de la privatización que se está haciendo en muchos hospitales, centros de salud y áreas de salud de nuestra comunidad y lo estamos viendo día a día".

La fase de cribado se trata, ha remarcado, de un paso "importante" para prevenir un posible tratamiento y obtener un diagnóstico precoz. "Si no hacemos caso de la ciencia, si nos saltamos esta parte, estamos poniendo en peligro la vida de las mujeres", ha advertido la ministra de Ciencia.

Dicho esto, ha señalado que esta situación "se suma a otros escándalos" como los conocidos recientemente sobre Ribera Salud y el "uso reiterado de instrumental que debería ser de un solo uso". Ante esta situación, ha garantizado que tanto desde el Gobierno como desde las fuerzas parlamentarias en Les Corts van a "denunciar estos casos, ante Fiscalía, pero también políticamente".

MÁS INVERSIÓN "DESDE QUE EL PRESIDENTE SE LLAMA PEDRO SÁNCHEZ"

En este contexto, y con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, la ministra ha reivindicado que el Gobierno de España invierte "más que nunca en general para la investigación y muy concretamente para la investigación y la lucha contra el cáncer a través de la ciencia". Y ha defendido que en los últimos siete años, "desde que el presidente se llama Pedro Sánchez, hemos invertido más de 1.100 millones de euros y que hay más de 3.000 proyectos en marcha que están investigando nuestros investigadores" en España.

Así, ha mostrado "toda la solidaridad" con las personas que sufren cáncer y también "todo nuestro compromiso, primero con el sistema científico, para que se traslade a los pacientes y a las personas". "Cada vez que entramos en un hospital público y que se nos atienda a través de la sanidad pública con nuevos aparatos, nuevos equipamientos, son soluciones científicas que han venido precisamente de la mano de esa inversión que hacemos, de los impuestos de la ciudadanía que en este momento el Gobierno de España destina más que nunca a esa investigación contra el cáncer", ha valorado.

No obstante, ha considerado importante poner el foco "en la administración cuya competencia es el servicio y la asistencia sanitaria pública, porque es allí donde se prestan los servicios y donde se prestan al final los resultados científicos que se convierten en tratamientos en el Sistema Nacional de Salud".

EL CÁNCER, "MUY CONDICIONANTE PARA LA VIDA"

"Hoy es el día en que toda la sociedad nos conjuramos para luchar contra una enfermedad que padecen miles de personas y las familias que les acompañan. Todos los que hemos tenido en alguna ocasión algún familiar o todos los que padecen cáncer saben cómo esta enfermedad acaba siendo muy condicionante para la vida", ha señalado.

A su juicio, la sociedad "siempre nos pide a las administraciones que hagamos más, que invirtamos más precisamente en la investigación", porque sabe que es "la gran esperanza contra todas las enfermedades, también contra el cáncer".