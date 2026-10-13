El PSPV pide al secretario del pleno de Alicante que "aclare la viabilidad" de abrir un nuevo expediente a Pérez-Hickman

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Trini Amorós, durante un pleno - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV del Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este martes que ha registrado una solicitud de informe jurídico a la Secretaría General del Pleno para "aclarar la viabilidad de abrir un nuevo expediente administrativo" a la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, una de las 18 personas investigadas en la causa judicial sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus, construido sobre un suelo municipal que fue enajenado, y cuyos dos hijos y un sobrino fueron beneficiarios de pisos allí.

"El PP se ha comprometido con Vox a incoar un nuevo expediente, cuando el escenario judicial es el mismo", ha señalado el grupo municipal socialista en un comunicado, en el que ha reclamado "conocer qué ocurrió con la investigación inicial, cuál es su estado actual y si resulta jurídicamente viable abrir un nuevo procedimiento sobre hechos que pudieran coincidir total o parcialmente con los ya examinados".

El vicealcalde y concejal de Recursos Humanos en el Ayuntamiento, Manuel Villar (PP), ha confirmado que firmará la providencia de inicio del nuevo expediente a Pérez-Hickman. "Es un compromiso", ha apostillado durante la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno.

En este contexto, el PSPV del consistorio ha abundado en que el equipo de gobierno "anunció en abril la suspensión de las actuaciones administrativas sobre varios funcionarios al considerar que existía una causa penal abierta sobre el reparto de las viviendas de Les Naus".

Así, la portavoz socialista, Trini Amorós, cree que "lo que está haciendo el PP" es una "absoluta incongruencia". "Villar nos dice que no podemos conocer el expediente anterior porque es reservado, pero se compromete con Vox a abrir uno nuevo. Necesitamos saber qué se investigó, por qué se suspendió y qué garantías tenemos de que esta nueva iniciativa no sea una forma de aparentar que se actúa sin aclarar qué ha ocurrido con la investigación anterior", ha agregado.

Y ha proseguido: "No vamos a entrar a formar parte del sainete entre el PP y Vox con relación a Les Naus, porque lo cierto es que la ultraderecha ha venido poniendo palos en las ruedas y no ha exigido ninguna responsabilidad a Barcala por el reparto de las viviendas entre amigachos del PP. Aquí lo único que está claro es que ha habido un reparto de viviendas y ni el alcalde ni sus concejales dan explicaciones".

SOLICITUD

El grupo socialista ha precisado que su solicitud pide al secretario "que determine si la existencia de una causa penal obliga necesariamente a suspender cualquier actuación administrativa o si es posible diferenciar entre investigaciones previas, procedimientos disciplinarios y otras actuaciones que no tengan naturaleza sancionadora".

También reclama "aclarar si pueden abrirse nuevos procedimientos sobre hechos ya investigados, qué efectos tiene la prejudicialidad penal y qué requisitos serían necesarios para reanudar los expedientes suspendidos o iniciar otros nuevos".

Y pide "que se recaben los antecedentes administrativos, incluidas las resoluciones de incoación y suspensión de las actuaciones iniciadas en febrero de 2026, para conocer su objeto y estado de tramitación", así como "aclarar si aquellos expedientes concluyeron y si se puso su resultado en conocimiento del juzgado que investiga el caso, conforme a la normativa aplicable".

"BARCALA DEBE OFRECER RESPUESTAS CLARAS"

Amorós ha insistido en que "Barcala debe ofrecer respuestas claras sobre todo lo ocurrido en el reparto de viviendas de Les Naus a cargos del PP, familiares y amigos", y ha aseverado: "No basta con anunciar un nuevo expediente. Hay que explicar qué pasó con el anterior, por qué se suspendió y qué fundamento jurídico tiene volver a investigar estos hechos".

"Lo que pedimos es claridad, rigor jurídico y transparencia para que el gobierno municipal responda a las preguntas que siguen pendientes. No vamos a aceptar un nuevo paripé en lugar de recibir las explicaciones que merecen los alicantinos", ha concluido la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento.