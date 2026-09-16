El PSPV propone un plan de activación de viviendas vacías en Castelló y una segunda fase del Plan Edificant

Desayuno informativo - PSPV-PSOE

El candidato socialista a la Alcaldía, Rafa Simó, pide al Gobierno municipal "transparencia" en la adjudicación de las VPP

CASTELLÓ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló ha propuesto hoy un plan de activación de viviendas vacías en Castelló que facilite que las viviendas cerradas vuelvan al mercado ayudando a su rehabilitación siempre que se destinen a uso principal o salgan al mercado de alquiler a previo asequible, así como dando seguridad jurídica y acompañamiento a los propietarios.

Así lo ha anunciado en un desayuno informativo el candidato del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Castelló, Rafa Simó, en el que ha explicado algunas de las propuestas socialistas en el inicio de nuevo curso político, que ha calificado como "día de la marmota", pues "el Gobierno municipal y autonómico realizan anuncios igual que en años anteriores y critican el legado que han recibido, a la vez que se aprovechan del mismo".

"Gobernar no es preocupase de la imgen y las fotos, sino de los problemas del día a día de los ciudadanos", ha explicado Simó, quien ha apuntado que las "prioridades" de los socialistas en este nuevo curso político son vivienda, educación, sanidad y barrios.

Respecto a la vivienda, el candidato socialista ha denunciado que el precio de la misma ha aumentado en los últimos tres años el doble que en los ocho años anteriores, en los que -ha dicho- la actual alcaldesa, Begoña Carrasco, "no presentó ni una iniciativa desde la oposición". Además, ha criticado que "la vivienda de protección pública cuesta más que la de renta libre".

Por otra parte, Rafa Simó ha pedido "transparencia" en la adjudicación de viviendas de protección pública en Castelló. "No queremos que vuelva a repetirse lo de Les Naus de Alicante, por lo que es necesario saber quién está accediendo a estas viviendas con un listado público de demandantes", ha destacado el socialista, quien ha añadido que la tramitación de Les Naus le recuerda mucho a la de las viviendas de Censal.

EDUCACIÓN

Respecto a la educación, Simó ha propuesto una segunda fase del Plan Edificant, que incluya el IES Crèmor, IES Vicent Castell, la ampliación del IES Miquel Peris i Segarra, una nueva escuela infantil en el Grau, los centros integrados de FP y el plan de climatización, accesibilidad y eficiencia.

En materia de sanidad, el secretario general ha señalado que "el Hospital General simboliza perfectamente la forma de gobernar del Partido Popular". Simó ha lamentado que Castelló necesitaba un hospital y "lo que ha recibido son tres años de anuncios sobre el hospital".

Simó ha propuesto un nuevo mapa sanitario para planificar la red de los próximos diez o quince años, que contemple un nuevo Hospital General, el refuerzo de la atención primaria y la salud mental, la incorporación de la enfermera escolar, nuevos centros de salud y, entre otras actuaciones, un nuevo centro de salud en Censal.

En cuanto a los barrios, el socialista se ha referido a las quejas vecinales diarias sobre limpieza, recogida de enseres, jardinería, solares, aceras y mantenimiento del espacio público, y ha anunciado medidas de mantenimiento, adaptación climática y movilidad.

En materia de aparcamiento, ha abogado por estudiar aparcamientos en altura, nuevas bolsas de estacionamiento y soluciones específicas para días de partido en Castalia, compatibilizándolo con una mejora del servicio de transporte público fuerte y eficiente. "No se trata de elegir entre aparcamiento o transporte público, una ciudad habitable necesita ambas cosas", ha señalado.

"En Castelló tenemos un problema de vivienda y el gobierno anuncia; tenemos colegios pendientes y el gobierno anuncia; tenemos el Hospital General colapsado y el gobierno anuncia; tenemos barrios descuidados y el gobierno se hace fotos. Nosotros queremos pasar del anuncio a la solución", ha concluido Simó.

Por su parte, la portavoz municipal del Grupo Socialista, Patricia Puerta, ha enmarcado la comparecencia en la antesala del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que se celebrará este jueves, y ha denunciado que, tras tres años de gobierno de Begoña Carrasco y del pacto del PP con Vox, "las y los castellonenses tienen ya suficientes elementos para valorar qué ha hecho este gobierno y, sobre todo, qué no ha hecho".

"EL CASTELLÓ REAL"

Frente a los "muchos anuncios, muchas fotografías y muchos titulares", ha contrapuesto "el Castelló real": el de los barrios que siguen reclamando limpieza y mantenimiento, el de los jóvenes que tienen cada vez más difícil emanciparse, el de las familias que no pueden asumir el precio del alquiler, el de las infraviviendas que proliferan en bajos, los comercios que siguen cerrando y el de una ciudad con problemas importantes en materia sanitaria, educativa, de infraestructuras y de servicios públicos".

Finalmente, ha expresado su preocupación por la "influencia" de Vox en el Gobierno municipal, y ha denunciado que durante estos tres años "determinados discursos xenófobos, machistas, contra el colectivo LGTBI o negacionistas del cambio climático han ido entrando en la política municipal". "El problema no es solamente lo que dice Vox, el problema es que Carrasco gobierna con Vox y le permite condicionar la agenda del Ayuntamiento", ha afirmado.