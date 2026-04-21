El PSPV de Torrent propone un reconocimiento a las víctimas y familias del accidente de metro en el 20 aniversario

Espacio homenaje a las víctimas del metro - PSPV TORRENT

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha presentado una moción con motivo del 20 aniversario del accidente de Metrovalencia del 3 de julio de 2006 para promover un reconocimiento institucional a las víctimas, a sus familias y al papel que han desempeñado durante estas dos décadas en defensa de la dignidad, la verdad y la reparación.

La iniciativa nace de la memoria compartida de "una ciudad profundamente marcada por aquella tragedia", que costó la vida a 43 personas y dejó 47 heridas, "afectando de forma especialmente intensa a Torrent". "Veinte años después, el recuerdo permanece vivo, no solo como expresión de dolor, sino como un compromiso colectivo con la memoria", manifiestan desde el PSPV de Torrent.

"Torrent no olvida. Este aniversario no puede pasar desapercibido porque forma parte de nuestra historia como ciudad. Es un momento para reconocer a las víctimas, acompañar a sus familias y reafirmar un compromiso firme con la memoria, la dignidad y la justicia", expresa el portavoz del grupo municipal socialista, Andrés Campos.

La moción no se limita al recuerdo, sino que pone en valor la dimensión social de la respuesta impulsada por las familias a través del movimiento asociativo: "Durante años, han mantenido una reivindicación constante en favor de la dignidad de las víctimas, la búsqueda de la verdad y la exigencia de reparación, convirtiéndose en un ejemplo de entereza y responsabilidad cívica. Las familias han dado una lección de dignidad a toda la sociedad. Su perseverancia ha trascendido lo individual para convertirse en un referente de conciencia democrática que merece el reconocimiento de todas las instituciones".

Además, el PSPV de Torrent quiere poner en valor la respuesta de la ciudadanía de Torrent, que "desde el primer momento supo acompañar a las familias con respeto, cercanía y solidaridad, reflejando lo mejor de la ciudad en uno de sus momentos más difíciles".

A través de esta moción, los socialistas plantean la posibilidad de articular un acto institucional de homenaje, pero, sobre todo, trasladan una invitación al conjunto de los grupos municipales para que esta iniciativa pueda ser asumida de forma conjunta y se convierta en una declaración institucional del Ayuntamiento: "Este no es un reconocimiento de parte, sino una responsabilidad compartida. Queremos abrir un espacio de encuentro desde la unidad, donde la memoria, la dignidad y el respeto se expresen de forma conjunta".

Desde el grupo municipal defienden que "hay recuerdos que definen a una sociedad y que el reconocimiento a las víctimas y a la función social que han desempeñado sus familias en estos años debe ser un compromiso colectivo. Porque la dignidad de las víctimas merece el reconocimiento de todos. Y porque hay causas que solo tienen sentido cuando se construyen juntos".