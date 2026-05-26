Publicada la convocatoria para dirigir el Museo de Xàtiva mediante libre designación

Museu - AYUNTAMIENTO XÀTIVA

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia) ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases para la selección y provisión del puesto de trabajo de director/a del Museo de la ciudad, una nueva figura profesional vinculada al área municipal de Cultura que tendrá como objetivo reforzar la gestión, coordinación y proyección de los museos.

Esta plaza se cubrirá mediante el sistema de libre designación, de acuerdo con criterios de mérito, capacidad e idoneidad. Podrá ser ocupada tanto por personal funcionario como por profesionales externos especializados en gestión cultural, museología y patrimonio, detalla el consistorio.

Según recogen las bases, el puesto tendrá carácter de dirección pública profesional y estará adscrito al área cultural del Ayuntamiento. Entre las principales funciones del futuro director o directora se encuentran la dirección artística de las actividades museísticas, la coordinación de exposiciones permanentes e itinerantes, la gestión administrativa y presupuestaria de los museos, así como la supervisión de las colecciones y espacios expositivos de la ciudad.

La convocatoria hace hincapié en la necesidad de impulsar una estrategia cultural moderna y con proyección exterior. La persona seleccionada tendrá que desarrollar iniciativas orientadas a mejorar el posicionamiento de los museos de Xàtiva dentro de la red cultural autonómica y estatal, fomentar la participación ciudadana, reforzar los programas educativos y promover nuevas vías de difusión y promoción del patrimonio local.

Entre las tareas previstas destacan la definición de estrategias de marketing cultural, la coordinación con centros educativos, la promoción de intercambios con otras instituciones museísticas y culturales, así como la planificación de programas de conservación y restauración de las piezas que forman parte del patrimonio museístico municipal.

REQUISITOS

Como requisitos, los aspirantes tendrán que estar en posesión de titulaciones relacionadas con Historia del Arte, Arqueología, Bellas Artes, Antropología o Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, entre otras disciplinas afines, así como acreditar conocimientos de valenciano de nivel C1.

El proceso selectivo incluirá una fase de valoración de méritos, memoria estratégica y entrevista personal. En la memoria, las candidaturas tendrán que plantear propuestas concretas para el desarrollo futuro de los museos de la ciudad, definiendo líneas de actuación, objetivos y estrategias de gestión cultural.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva explican que esta convocatoria representa un nuevo paso en la apuesta municipal por consolidar la cultura y el patrimonio como elementos clave de cohesión social, promoción turística y dinamización económica. El gobierno municipal considera que la creación de esta dirección profesional permitirá seguir avanzando en la modernización de los espacios museísticos y en la proyección de Xàtiva como una de las capitales culturales valencianas.