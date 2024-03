Puente anuncia que el túnel pasante estará soterrado hasta Albuixech para evitar la afección sobre la huerta

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Edu Botella - Europa Press - Archivo

Promete que la redacción del proyecto de estación central de València se licitará antes de fin de año



VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que el túnel pasante de Valencia se prolongará soterrado hasta Albuixech para evitar la afección sobre la huerta. "No hay manera de hacerlo de otro modo", ha asegurado, y ha garantizado que es una decisión "irreversible".

"Estamos convencidos de que la decisión más operativa es prolongar un poquito el túnel y llevarlo hasta Albuixech para minimizar las afecciones a la huerta", ha explicado en un desayuno informativo de la Cadena SER sobre esta infraestructura ferroviaria que forma parte del Corredor Mediterráneo.

Puente también ha avanzado que se separará la tramitación ambiental del tramo Albuixech-Castelló de la Plana de la línea de Alta Velocidad para "acelerar el desdoblamiento de la plataforma y que tenga vida propia", con "los ritmos que necesita en este momento".

Respecto a la nueva estación central de València, ha prometido que "antes de fin de año" se licitará la redacción del proyecto, tras lo que se convocará un concurso internacional. "Queremos que esté a la altura del que hemos hecho en Chamartín. Vamos a intentar que la estación represente la importancia de esta ciudad", ha aseverado.

INSTA AL AYUNTAMIENTO Y AL CONSELL A COLABORAR CON EL TÚNEL DE SERRERÍA

En cuanto al túnel de Serrería, el ministro socialista se ha mostrado a favor de esta obra "eminentemente urbanística", pero "con condiciones": que la Generalitat y el Ayuntamiento de València colaboren para "encontrar una solución de financiación.

A su juicio, se trata de un proyecto "razonable" que no es excesivamente costoso, por lo que se ha abierto al "diálogo" con el 'president' Carlos Mazón y la alcaldes Mª José Catalá, ambos del PP. "Si hay acuerdo, no tiene por qué dilatarse mucho", ha sostenido, y ha garantizado que no perderá "ni un minuto".

En general, Puente ha reiterado el "compromiso" del Gobierno con el Corredor Mediterráneo, que según él avanza sus obras a "velocidad de crucero" aunque se "resiste" a establecer unos plazos concretos.