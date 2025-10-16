El Puerto de Alicante impulsa un encuentro sobre "tecnologías disruptivas" del sector logístico

Archivo - Imagen de archivo del Puerto de Alicante - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Empresas del Puerto de Alicante, 'startups' tecnológicas y expertos nacionales e internacionales se reunirán el próximo 24 de octubre en Territory Connected 2025, en la terminal de cruceros, para "explorar las oportunidades que las tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad, el 'big data' y el internet de las cosas (IoT), ofrecen al sector logístico portuario".

El evento está organizado por el Parque Científico de Alicante (PCA) y la Asociación Alicante Port Innova, con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) y la Terminal de Cruceros Alicante Cruise Port.

De esta manera, la APA busca "reafirmar su compromiso con el desarrollo económico y tecnológico de la provincia a través de sus políticas activas de impulso a la innovación", con el fin de "ser un actor clave en la organización y apoyo a Territory Connected 2025", según ha informado el organismo público en un comunicado.

Durante la jornada, se desarrollarán conferencias, mesas redondas y paneles de expertos que analizarán los "retos y avances" de la digitalización en la logística portuaria, con la participación del responsable de Innovación en Puertos del Estado, José Llorca; Pedro Muñoz, de BBVA, y representantes de compañías "líderes en innovación" como Capsa Food, Moeve, AstraZeneca, Enagás, Ribera Salud y Grupo Gimeno.

Por su parte, el presidente de la APA, Luís Rodríguez, inaugurará el evento con una bienvenida institucional, en la que destacará "el papel fundamental que desempeña el organismo público en la creación de un ecosistema favorable para la innovación, la digitalización y la sostenibilidad en la provincia".

El programa del evento ofrecerá también espacios de asesoramiento en modelos de negocio, internacionalización, soluciones tecnológicas y captación de talento, en colaboración con la Universidad de Alicante (UA), la Cátedra Germán Bernácer y Seimed. Además, permitirá reuniones 'B2B' entre empresas tecnológicas y logísticas para "fomentar alianzas estratégicas".

Con un aforo limitado, Territory Connected 2025 se presenta como "una oportunidad estratégica para que el tejido empresarial y tecnológico del sector logístico-portuario acelere su transformación digital", con la finalidad de "consolidar a Alicante como un referente de innovación y competitividad a nivel nacional e internacional".

"REFERENTE" EN INNOVACIÓN PORTUARIA

Por otro lado, el Puerto ha explicado que a través de iniciativas estratégicas, como la colaboración con la Conselleria de Innovación y la participación en el programa Puertos 4.0, promueve "proyectos disruptivos que colocan a Alicante como referente nacional en innovación portuaria".