El Puerto de Alicante lanza un concurso para construir una planta de hidrógeno renovable en el muelle 19

Muelle 19 del Puerto de Alicante - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE

ALICANTE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Alicante ha aprobado la convocatoria del concurso público para la construcción y explotación de una planta de producción y suministro de hidrógeno renovable en el muelle 19, un proyecto "clave" en su "apuesta por las energías renovables y la reducción de la huella de carbono del recinto".

Esta iniciativa se enmarca en la "hoja de ruta" del presidente de la entidad, Luis Rodríguez, orientada a convertir el puerto en "un nodo energético inteligente, verde, innovador y competitivo en el Mediterráneo".

La planta forma parte del proyecto Portali-H2 y supone "un avance decisivo en la integración de tecnologías industriales limpias", con el objetivo de "mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones asociadas tanto a las operaciones portuarias como al transporte marítimo y terrestre" vinculado al puerto, según ha señalado la institución portuaria en un comunicado.

Así, la instalación permitirá "producir, almacenar y suministrar hidrógeno renovable desde el recinto" para facilitar la incorporación de "soluciones de movilidad y logística más sostenibles" para buques, maquinaria portuaria y flotas terrestres.

De esta forma, la licitación de la planta da contenido concreto al "compromiso" de Rodríguez de "desarrollar un puerto orientado a la descarbonización, en consonancia con el Pacto Verde Europeo y el marco estratégico del sistema portuario estatal".

En esta "hoja de ruta", el hidrógeno verde, junto con la electrificación y otras energías renovables, se sitúa como "palanca central" para reducir de manera "progresiva" la huella de carbono del puerto y "reforzar su competitividad a largo plazo", ha añadido el organismo portuario.

CARACTERÍSTICAS

El concurso tiene por objeto seleccionar la oferta que se tramitará para el otorgamiento de una concesión administrativa destinada a la construcción y explotación de una planta de hidrógeno renovable en el extremo sur del muelle 19, con un plazo concesional de 30 años.

La Autoridad Portuaria apunta que pone a disposición del futuro concesionario una superficie aproximada de 500 metros cuadrados para la planta y más de 3.000 adicionales en el dique de abrigo para la instalación de sistemas de generación eléctrica de origen sostenible, como energía solar o eólica, que alimentarán el proceso de producción.

La solución técnica deberá contemplar una capacidad de electrolizadores en torno a un megavatio y un diseño que minimice el impacto visual de las edificaciones y garantice "los máximos estándares de seguridad y compatibilidad ambiental".

Las empresas interesadas deberán presentar un proyecto básico de obras e instalaciones, un plan de explotación, un plan estratégico y comercial y una memoria económica-financiera que acrediten la viabilidad del proyecto y su "contribución efectiva a los objetivos de sostenibilidad del puerto".

ENERGÍA RENOVABLE

Por otro lado, el pliego prevé que la planta se alimente mayoritariamente con energía de origen renovable generada en el propio recinto portuario, con el fin de reforzar la autosuficiencia energética y reducir la dependencia de fuentes fósiles.

Este enfoque, a juicio del ente portuario, permitirá disminuir la huella de carbono de la dársena alicantina, al ofrecer "alternativas limpias" tanto para el suministro energético de buques como para la maquinaria y los servicios del puerto.

Además, la iniciativa se integra en la Agenda Estratégica de Transición y Eficiencia Energética que la Autoridad Portuaria desarrolla para configurar "un modelo de gestión bajo en emisiones, digitalizado y resiliente, abierto a la participación de la comunidad portuaria, las empresas y las administraciones".

Con proyectos como el clúster Vahia 2030 y la futura planta de hidrógeno renovable, el Puerto de Alicante busca posicionarse como "banco de pruebas y polo tractor de la revolución del hidrógeno verde en la provincia".

De otro lado, la Autoridad Portuaria ha apuntado que este concurso está concebido para "fomentar la competencia y la colaboración con empresas especializadas en hidrógeno y energías renovables", para favorecer así la implantación de soluciones "innovadoras".

En este sentido, la planta de hidrógeno renovable pretende "reducir emisiones", "atraer inversión", "generar conocimiento" y "consolidar un ecosistema energético avanzado que sitúe al Puerto de Alicante como referente en sostenibilidad en el arco mediterráneo".

Las empresas interesadas podrán consultar el pliego de bases y la documentación asociada en la página web de la Autoridad Portuaria de Alicante y en sus oficinas, dentro de los plazos y condiciones establecidos en la convocatoria.