El Puerto de Alicante prevé recibir 133 cruceros en 2027, casi un 20% más

Fotografía de archivo de un crucero en Alicante - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Alicante prevé recibir un total de 133 cruceros en 2027, frente a los 111 de 2026, lo que supone un incremento del 19,8 por ciento, si bien se estima que no irá acompañado de un aumento del volumen de pasajeros, que se mantendrá "estable".

Esta circunstancia responde a "un cambio en el perfil de los barcos que visitarán Alicante", con "una mayor presencia de buques de menor tamaño, más exclusivos y orientados a un segmento de viajeros de mayor poder adquisitivo", según ha indicado la Autoridad Portuaria en un comunicado.

De acuerdo con la institución, se trata de una "evolución" que refuerza la "apuesta" por "un modelo de turismo de calidad, con visitantes que buscan experiencias personalizadas y que encuentran en la provincia una oferta cultural, gastronómica, patrimonial y de ocio de gran atractivo".

Asimismo, la programación de 2027 prevé 25 escalas de puerto base. Esta modalidad tiene una repercusión económica "especialmente importante", ya que los pasajeros comienzan o finalizan su viaje en Alicante, lo que genera "actividad que va mucho más allá de la visita turística de unas horas".

El embarque y desembarque de pasajeros supone "oportunidades directas" para el sector hotelero, la restauración, el comercio, el transporte, las agencias de viajes y las empresas de servicios turísticos, de acuerdo con la Autoridad Portuaria.

Según los últimos datos del estudio de impacto económico del sector, correspondientes a 2025, el gasto medio de un crucerista de escala se situó en "81,33 euros", mientras que el de los pasajeros que embarcan o desembarcan en el puerto base alcanzó los "420,56 euros".

Además, el impacto de esta actividad se extiende al conjunto de la provincia, según la institución, ya que las excursiones organizadas permiten que los visitantes conozcan otros destinos de la Costa Blanca y del interior alicantino y contribuyan a distribuir los beneficios económicos entre un mayor número de municipios.

TRIPLE ESCALA EN JUNIO

De otro lado, la programación de 2027 contempla una jornada de triple escala en junio, una circunstancia que muestra "la capacidad de atracción del destino y la confianza de las navieras en las infraestructuras del Puerto de Alicante y en su oferta turística".

A ello se suma la incorporación de nuevas compañías internacionales que contribuirán a "diversificar la oferta y a reforzar la presencia de Alicante en segmentos de mayor exclusividad y con mayor potencial de gasto", de acuerdo con la Autoridad Portuaria.

La distribución de las escalas a lo largo del calendario constituye otro de los aspectos "positivos" de las previsiones para 2027. Octubre, mayo y abril serán los meses de "mayor afluencia" de cruceristas, mientras que febrero, enero y marzo registrarán una "menor actividad".

De esta manera, la llegada de cruceros durante diferentes periodos del año permite mantener la actividad turística "más allá de los meses tradicionalmente asociados a la temporada alta".

Además, una distribución "más equilibrada" de las escalas favorece "una mejor gestión de los flujos de visitantes", evita "concentraciones excesivas en determinados periodos" y permite que "un mayor número de destinos de la provincia se beneficie de esta actividad", según la institución.

MODELO DE TURISMO DE CRUCEROS

Así, las previsiones de 2027 muestran la evolución de Alicante hacia un modelo de turismo de cruceros "más diversificado, con mayor presencia de compañías internacionales", una "apuesta creciente" por "el segmento prémium y de lujo" y "un papel cada vez más relevante como puerto de embarque y desembarque".

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha señalado que se ha hecho "un gran esfuerzo inversor" y ha asegurado que "está dando sus frutos".

Además, ha apuntado que han mejorado las infraestructuras portuarias para favorecer "una industria crucerística de calidad", así como las estructuras de atraque, los calados, la sostenibilidad ambiental y el uso de energías renovables.

Rodríguez también ha subrayado que la estrategia de la Autoridad Portuaria tiene "una clara vocación provincial". "Queremos que el crecimiento del tráfico de cruceros se traduzca en oportunidades económicas para el conjunto de la provincia, favoreciendo una distribución equilibrada de los visitantes y poniendo en valor la diversidad de destinos, experiencias y recursos turísticos que ofrece Alicante", ha apostillado.

Finalmente, ha resaltado que "no se trata únicamente de atraer más cruceros, sino de conseguir que su llegada genere actividad, riqueza y oportunidades para el mayor número posible de municipios y empresas alicantinas".