Puig afirma que los valencianos "no quieren volver" a "donde salieron huyendo": "Aquí el cambio somos nosotros"

Publicado 12/01/2019 14:25:45 CET

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha afirmado que los valencianos "no quieren volver" a "donde tuvieron que salir huyendo de la corrupción, el despilfarro y la desigualdad que trajeron los 20 años de gobiernos del partido Popular": "Aquí el cambio somos nosotros", ha manifestado.

El líder socialista ha señalado durante su intervención en el Comité Nacional del PSPV que "no hay ningún motivo para que la Comunitat vuelva atrás", al tiempo que ha valorado que "todos los indicadores sociales y económicos son mejores que hace tres años y medio".

El secretario general del PSPV-PSOE ha abierto el Comité Nacional del partido recordando que este 2019 es "un año fundamental para la democracia con elecciones que marcarán el futuro de los ayuntamientos, la Comunitat y Europa", unos comicios en los que, ha dicho, "sólo hay dos soluciones: ir hacia adelante o volver atrás".

"No hay ningún motivo para que la Comunitat se plantee un retroceso a los años del PP", ha reiterado Ximo Puig quien ha añadido que "Pablo Casado no puede engañar a los valencianos y valencianas porque hemos sufrido a la derecha durante demasiado tiempo".

El líder de los socialistas valencianos ha animado a los suyos "a estar a la ofensiva": "No estamos para parar a la derecha, estamos para mejorar y transformar la sociedad". Ximo Puig ha puesto en valor la gestión de estos tres años y medio de gobierno en la Comunitat y ha señalado que "la oportunidad valenciana pasa porque el partido socialista sea primera fuerza en las próximas elecciones del 26 de mayo".

"Quedan 135 días para las elecciones y no podemos perder ni un minuto en recordar todo lo bueno que hemos hecho, convencer a los valencianos y valencianas y sumar a cuanta más gente posible a este proyecto desde la razón y la emoción", ha expresado.

Para el president de la Generalitat, "el activo más importante es hablar de lo que hemos hecho, de las promesas que ahora son una realidad y que demuestran que en el futuro continuaremos cumpliendo nuestra palabra". Así, ha recordado que la Comunitat "ha pasado de ser el paradigma de la corrupción a que se hable del momento valenciano caracterizado por la estabilidad, la concordia y la normalidad democrática".

"Donde estamos gobernando demostramos que la política sirve para mejorar la sociedad. Es política progresista cuando se elimina el copago, se construyen nuevos centros educativos y los niños y niñas no tienen que pagar libros de texto", ha explicado Puig. "Si hemos hecho todo esto en menos de cuatro años cuando nos encontramos una Generalitat arruinada, ahora podremos hacer mucho más", ha añadido.

"ESCENARIO POLÍTICO DE ESTABILIDAD"

Según ha indicado Puig, la Comunitat "ha crecido por encima de la media española y ha sido gracias al trabajo colectivo de empresarios, trabajadores, sindicatos y un escenario político de estabilidad".

Puig ha puesto de ejemplo que "si la fábrica de Ford de Almussafes se está quedando al margen de la gran reestructuración de la empresa en toda Europa es porque es la mejor planta de toda Europa" y ha indicado que mientras hace tres años y medio "Parc Sagunt estaba totalmente bloqueado, años y años sin vender ni un metro, ahora se encuentra en una situación totalmente diferente, está prácticamente todo vendido".

El president de la Generalitat también ha valorado la puesta en marcha de reformas en la agricultura "en la que no se había hecho nada desde 1994 con Joan Lerma en el Consell". En este sentido, ha indicado que "la agricultura no es un tema del pasado ya que no se entiende una economía sostenible sin agricultura" y ha expresado que defenderá su compromiso con el sector valenciano en la reunión que tendrá el próximo lunes con el ministro Luis Planas.

El dirigente socialista ha incidido que actualmente "el principal problema que tiene la sociedad tanto valenciana como española es la violencia machista" y ha pedido "unidad para combatirlo y vencerlo como hicimos contra el terrorismo de ETA".

Así, ha criticado a quienes "quieren volver al pasado y defienden como una posición ideológica la hegemonía machista" y ha remarcado: "los socialistas no solo no queremos volver al pasado, sino que queremos avanzar porque la igualdad entre hombres y mujeres todavía no se ha alcanzado, aún nos queda mucho trabajo por hacer".

"PROYECTO ABIERTO" Y CAMPAÑA 'SUMEM'

Puig ha recordado que los socialistas valencianos "nunca vamos a renunciar a la necesidad de una financiación justa para la Comunitat" y que, por ello, "no vamos a rebajar ni un ápice nuestra reivindicación".

"La diferencia es que ahora tenemos un gobierno de España cómplice con la Comunitat, y confío en que los valencianos tendremos en los Presupuestos Generales del Estado las inversiones que nos corresponden y serán los mejores presupuestos de la historia para los valencianos y las valencianas", ha señalado.

Por último, el Comité Nacional ha servido para que los socialistas valencianos presenten la campaña 'Sumem' con la que se muestra que este es "un partido abierto a la gente y que funciona como una herramienta de cambio de la sociedad". "Este es un proyecto que siempre ha ganado cuando se ha abierto a la sociedad, así que tenemos que contaminarnos de la gente, de sus ideas y de sus esperanzas", ha sentenciado.