Puig sobre los cítricos: "Lo que no queremos es que haya productos que no tienen las mismas garantías que los nuestros"

Publicado 24/01/2019 12:03:58 CET

Defiende que la Comunitat abordar "con seriedad y rigor" el problema "desde la perspectiva del diálogo"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este jueves la "necesidad de que la agricultura mediterránea tenga un papel más importante en la nueva Política Agraria Común (PAC)" y ha destacado la postura de la Generalitat en esta materia: "No estamos por el proteccionismo, pero lo que no queremos es que haya productos que no tienen las mismas garantías que los nuestros", ha manifestado en relación a los cítricos.

Puig se ha pronunciado en estos términos durante su visita a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid a preguntas de los medios de comunicación sobre la Comisión de Agricutura del Parlamento Europeo en la que este jueves se aborda la situación de los cítricos en la UE y el efecto de las importaciones de países terceros.

"Lo exigible a la Unión Europea es que digan que aquí 'no entran productos que no tienen las mismas garantías que los productos valencianos'", ha manifestado el 'president' ante esa comisión, a la que asiste la consellera de Agricultura, Elena Cebrián.

Para Puig, la Comunitat Valenciana está "en estos momentos abordando con seriedad y rigor el problema de los cítricos desde la perspectiva del diálogo". Así, ha señalado que además de conseguir esta "reciprocidad" entre producto valenciano y de terceros países que exportan a la UE, hay que conseguir una "reestructuración" del sector agrario, que "tiene un gran futuro".

"Hay un elemento fundamental, que es que se transporte lo más rápido posible la directiva europea sobre la cadena de valor, porque el grave problema de la agricultura valenciana es que los agricultores y ganaderos valencianos no pueden vivir con las rentas actuales. Hay un desfase enorme entre lo que se les paga a ellos y lo que pagan los consumidores", ha manifestado.

Así, ha destacado que "es este desfase enorme lo que hay que superar". "Es en la capacidad de vivir de la agricultura, en la dignificación del trabajo de los agricultores" donde, en opinión de Puig, "reside en gran medida tener un sector primario potente como el que tenemos, pero con mayores capacidades de gasto y de funcionamiento de vida. Eso es lo más importante, que los agricultores valencianos tengan las rentas que se merecen", ha agregado.