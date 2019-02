Puig destaca el trabajo hecho: "Pese a los intolerantes y fanáticos, la sociedad valenciana continuará por ese camino"

Publicado 14/02/2019 12:08:47 CET

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dedicado buena parte de la sesión de control en Les Corts a poner en valor el trabajo realizado en los últimos cuatro años tanto a nivel económico como social y de "normalización, estabilidad y honradez en la política", al tiempo que ha advertido de que "los derechos se pueden perder, la democracia no es irreversible desgraciadamente" y por ello ha apelado a la responsabilidad de todos. "A pesar de los intolerantes y de los fanáticos, estoy seguro de que la sociedad valenciana continuará por ese camino", ha apuntado.

La sesión de este miércoles ha estado marcada por las interrupciones y el presidente de Les Corts ha llamado la atención a la bancada del PP en varias ocasiones. De hecho, el propio Puig ha ironizado asegurando que puede que se necesite "un relator para testificar quién es el que grita" porque "esto no es normal".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, le ha preguntado por las líneas de trabajo para avanzar en derechos ante quienes "quieren recortarlos" y ha señalado tras conocer parte del sumario del caso Erial, en el que está investigado el expresidente Eduardo Zaplana, que el líder del PP, Pablo Casado le reivindicó el mes pasado asegurando que los 'populares' devolverían el futuro a la Comunitat: "Devuelvan el dinero que nosotros nos encargaremos de nuestro futuro".

Asimismo, ha lamentado que "las tres derechas" están de acuerdo en "volver al pasado" y a los valencianos les ha costado mucho "huir del pasado de corrupción y recortes" y esta legislatura se ha hecho "mucho", entre otras cuestiones por los derechos de las personas LGTBI que ahora "la ultraderecha ha puesto en la diana".

Ha criticado, por ejemplo, el "uso de atrezzo" de la bandera LGTBI en la manifestación del domingo pasado en Madrid para "disimular (en referencia a Ciudadanos) que se están manifestando con la ultraderecha homófoba". Ha lamentado ese "postureo" y ha sentenciado: "O se está con Vox o con los derechos LGTBI, no valen medias tintas, con nuestra seguridad y dignidad no se juega". "Plantemos cara al odio, a la homofobia y al machismo", ha agregado.

Puig le ha respondido que el Consell del Botànic ha apostado desde el principio por la defensa de la dignidad de los derechos de las personas y ha abogado por "no volver a poner en cuestión derechos ya asumidos" en temas como el matrimonio homosexual, por ejemplo, y ha subrayado que "nadie se puede sentar al lado de alguien que quiere discriminar, no es posible".

"LOS DERECHOS SE PUEDEN PERDER"

"Los derechos se pueden perder", ha advertido, apelando a la "extraordinaria responsabilidad" que tienen todos los presentes en este sentido, y les ha espetado: "No se pueden utilizar las banderas, ni la española ni la catalana, para tapar la corrupción, las banderas son para unir, no para separar, porque si no, no sirven para nada". Asimismo, ha afirmado que la Comunitat "no puede volver atrás", debe seguir avanzando "en la dignidad de todos" y ha señalado que, en primer lugar, "estimar a esta tierra es no robar".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha comenzado su intervención lamentando la "oportunidad perdida" con el rechazo de los presupuestos y ha indicado ante un posible adelanto electoral que están en juego dos proyectos de país: "El de ampliación de derechos y libertades para la mayoría, el diálogo entre territorios donde se pueda decir relator y el del odio, el rechazo al diferente y el de sálvese quien pueda con una visión tan estrecha que se deja fuera a la mitad". Así, ha advertido de que "las cuestiones internas y partidistas no pueden estar por delante".

En el Botànic, ha dicho, se ha avanzado mucho en algunas cuestiones, pero en otras el Consell ha sido "tremendamente conformista" y "con apelar a no robar y la estabilidad" no vale. Ha recordado tres compromisos de cara al final de legislatura: la ley de coordinación de diputaciones, la de expresidentes y la de residuos.

Puig ha incidido en que lo más importante para el Consell ha sido generar un espacio de convivencia, fundamental para cualquier avance social, y ha indicado que lo que quieren es "explicar sin ruidos ajenos, sin confundir a la sociedad, qué es lo que se está jugando la Comunitat Valenciana en este momento".

"Estamos seguros del trabajo hecho, que ha sido consistente, duro y en favor de las personas, que es lo que habíamos acordado con ustedes, es fundamental que se consolide el cambio para hacer que los logros sean irreversibles", ha dicho, asegurando que es "responsabilidad de todos intentar mantener el rumbo" porque "la única esperanza que tiene la triple alianza es precisamente que no se vote lo que pasa en la Comunitat" en unas elecciones.

Ha señalado que no dice que con estabilidad y convivencia "esté todo resuelto", pero ha explicado a Estañ que no había antes con el PP un "espacio de tolerancia y estabilidad" en la política.