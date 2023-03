Puig dice que la Generalitat "no tiene nada que ver ni de lejos" con el Caso Mediador y que no tiene "nada que ocultar"

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicado que el gobierno valenciano "no tiene nada que ver ni de lejos" con el Caso Mediador "ni con ninguna otra causa" y ha indicado que no tienen "nada que esconder".

Así se ha pronunciado Puig este jueves en València al ser preguntado sobre la petición de información que ha hecho el PP y Cs al ejecutivo valenciano sobre los contratos con empresas relacionadas con esta trama, y ha indicado que hay contratos de instituciones valencianas "de diferente signo" con estas compañías.

Puig ha dicho no tener "ni idea" sobre estas contrataciones de la administración autonómica, pero ha remarcado que la Generalitat "no tiene nunca nada que esconder" y ha apuntado: "En cualquier caso, es un contrato que se hizo con una empresa legal en una contratación legal y no hay ningún tipo de problema".