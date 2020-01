Puig dice en el homenaje a Broseta que "no se puede ser tolerante con la intolerancia" y apela "al diálogo y al respeto"

Actualizado 15/01/2020 17:06:05 CET

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicado este miércoles, en el acto de homenaje al profesor Manuel Broseta coincidiendo con el XXVIII aniversario de su muerte a manos de ETA, que "no se puede ser tolerante con la intolerancia" y que "no se puede ser distante ni equidistante ante la barbarie", al tiempo que ha defendido el "diálogo" y el "respeto".

En esta línea, ha expresado el "compromiso de la Generalitat y del pueblo valenciano" con estos dos valores y así con lo que representa Manuel Broseta, "con lo que significó, con su capacidad de entender nuestra tierra y su capacidad de dialogar, de hablar y de respetar". Puig ha considerado que "la convivencia es el alma donde anima el recuerdo de Broseta".

"Hace casi ya tres décadas nos arrebataron a Manuel Broseta y con él se fue una parte de lo que había sido el acervo político más importante de ese tiempo", ha manifestado el jefe del Consell, que ha asegurado que la Transición fue el periodo en el que, "sin duda, partieron los mejores años de la historia de España".

"Nunca se ha recordado en la historia un tiempo de paz, de libertad y de igualdad como el de estos 40 años. Con todas las insuficiencias, con todos los problemas, estos han sido los mejores años", ha señalado Ximo Puig, que ha afirmado que a partir de ellos "se pueden generar nuevas esperanzas".

El responsable autonómico ha considerado que el acto homenaje a Manuel Broseta, en el punto de la avenida Blasco Ibáñez de València donde está el monolito en su memoria y donde fue asesinado por ETA, es "una convocatoria que habla del respeto a la memoria, a la dignidad de lo mejor de nuestro país", así como una cita que "también habla de esperanza".

"Si Manuel Broseta estuviera aquí, también nos estaría hablando de esperanza, de mirar hacia adelante", ha aseverado Puig, que ha declarado que quienes acabaron con su vida "sabían que estaban dando duro a aquello que era más preciado: el diálogo, la convivencia y la democracia". "No se puede analizar desde la razón lo que es irracional, no se puede ser tolerante con la intolerancia, no se puede ser distante ni equidistante ante la barbarie", ha subrayado.

Tras ello, el presidente de la Generalitat ha reiterado, "un año más" y "como representante de los valencianos y las valencianas" el "compromiso de la Generalitat y del pueblo valenciano con Manuel Broseta" y con "lo que significó". Ha insistido, de este modo, en su defensa del diálogo y del respeto y ha lamentado que aunque él "respetó, no fue respetado".

Igualmente, el jefe del Consell ha asegurado que Broseta "fue una magnífica persona, un político y un intelectual que quiso profundamente" a la Comunitat Valenciana. Ha valorado que a través de la memoria del profesor se conozcan "sus valores" y ha indicado que "eso dignifica a toda una sociedad".

"Hoy estamos aquí, como estaremos el año que viene y el que viene. La memoria de Broseta está por encima de cualquier circunstancia", ha aseverado en este sentido Puig, al tiempo que ha apuntado que "la convivencia es el alma donde anida el recuerdo de Broseta".

Tras las palabras del presidente de la Generalitat, se ha dado paso a la ofrenda floral de homenaje, un acto que han iniciado el hijo del profesor Pablo Broseta y el marido de su hermana, Julia Broseta, recientemente fallecida, como recuerdo también a ella. Tras esto, han llevado a cabo la ofrenda el expresidente del CJC Vicente Garrido y la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, y posteriormente, Ximo Puig y Luis Berenguer, amigo y discípulo de Broseta.

"RECTITUD E INTEGRIDAD"

Durante el homenaje, al que han acudido responsables políticos, representantes empresariales, autoridades policiales y militares, familiares y amigos, Pablo Broseta, ha iniciado su intervención leyendo una carta escrita por su hermano Manuel y dirigida a los nietos del profesor en la que se resaltan su figura y su "rectitud" e "integridad moral, profesional, política y personal por encima de todo".

"Nada, excepto el respeto a los demás y a las reglas de la convivencia, debe superar el honor y la grandeza ética y moral", ha señalado Pablo Broseta, que apuntado, como también recoge la misiva de su hermano, que su padre fue víctima de la "sinrazón" y de "la locura radical".

Asimismo, ha destacado la "enorme apuesta" del profesor "por lo intelectual" y "por la formación humana frente a la arrogancia y evanescencia de lo material y de lo fácil y sencillo". Los hijos de Broseta han valorado también su "carácter dialogante, demócrata y de construcción nacional en la convivencia", así como su defensa de "la libertad de todos".

Pablo Broseta, también presidente de la Asociación de Amigos de la Fundación Profesor Manuel Broseta, ha agradecido la presencia de todos los que han asistido al homenaje. Ha indicado que cada año acuden a este acto "un buen número de demócratas, de personas de bien", que apuestan y aportan "a la democracia, la europeidad, la razón de la lógica, la libertad, la esperanza y, por supuesto, la convivencia".

"SOLIDARIDAD ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS"

Respecto a esta última ha asegurado que "no puede defenderse desde el olvido, la injusticia" o "desde posiciones desde las que se argumenta que todo lo que nos ha traído aquí, como sociedad adulta, responsable y solidaria, está caduco y debe ser desmantelado en favor de un nuevo sistema que no ofrece garantía alguna de que fortaleza la unidad de nuestra sociedad".

El hijo del profesor ha agregado que este compartiría en la actualidad dos realidades, la vinculada al estado autonómico, que defendió y que "se fraguó bajo el espíritu de la lealtad social e institucional y la solidaridad entre comunidades autónomas", y la de valores que deben estar "en el día a día" como "la dignidad, la justicia, la lealtad y la memoria" en favor del "beneficio común de una sociedad plural y consolidada democráticamente".