Puig exige al PP que condene el apaleamiento al muñeco de Sánchez en Ferraz: "No se puede banalizar el mal"

El líder del PSPV, Ximo Puig, ha reprochado al PP que "se ponga de perfil o diga que es una cuestión menor" el apaleamiento a un muñeco de Pedro Sánchez ante la sede del PSOE durante Nochevieja, ya que ha advertido que "la frivolización del a deshumanización tiene consecuencias".

"No se puede tomar a broma, no es una cuestión de cuatro desquiciados: es algo más. Al final, cuando se dice que es el presidente o el PSOE el que se está victimizando, de alguna manera se está poniendo la carga de la culpabilidad en la víctima, y eso en ningún caso se puede permitir. No se puede banalizar el mal", ha manifestado en rueda de prensa.

Puig ha hecho así hincapié en que "no se puede frivolizar con un acto de estas características", ya que ha lamentado que "tenemos la experiencia histórica de lo que es generar caldos de cultivo de odio y de intolerancia". "Eso siempre tiene desgraciadamente consecuencias", ha aseverado.

El hombre citado este miércoles por la Policía Nacional por su posible relación con la protesta durante la Nochevieja en Ferraz en la que se apaleó un muñeco del presidente del Gobierno ha asegurado que él se limitó a hacer "un favor" a Revuelta, una organización de la órbita de Vox. La citación se comunicó horas después de que cargos y ministros socialistas denunciaran que la protesta incluyó una piñata de Sánchez. El PSOE aseguró que estudiaba presentar una denuncia por un posible delito de odio, que aún no ha formalizado.

REUNIÓN PP-JUNTS

Por otro lado, preguntado por la reunión que PP y Junts mantuvieron en la primera quincena de agosto y que ha trascendido ahora, Puig ha criticado que demuestra "el cinismo que el Partido Popular practica habitualmente".

"Se sataniza a Puigdemont y se intenta convencer de que Feijóo era la mejor opción", ha ilustrado señalando al 'expresident' de Catalunya y al líder del PP. Es más, ha subrayado que no hay ninguna duda de que "Feijóo, con los votos de Junts, hubiera sido presidente sin ningún tipo de problema".

Estas declaraciones las ha hecho después de que el concejal del PP en Barcelona, Daniel Sirera, haya confirmado que su partido y Junts se reunieron en la primera quincena de agosto, tras las elecciones generales del 23J, para negociar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero que lo que Junts les pidió "era imposible de aceptar".