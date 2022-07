Puig pide un "gran acuerdo de país" para abordar la infrafinanciación: "No estamos para enfrentarnos con nadie"

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha subrayado que "se necesita un gran acuerdo de país" para abordar la infrafinanciación de algunas comunidades autónomas y ha asegurado que el Gobierno de España "no puede hacerlo solo" porque "no tiene la mayoría suficiente".

En este sentido, ha reclamado al PP, como primer partido de la oposición, y a "otros partidos en general" que "piensen en el interés general de España". "No estamos para enfrentar comunidades autónomas y no estamos para enfrentarnos con nadie", ha defendido.

Así se ha manifestado Puig este sábado durante el acto de conmemoración de los 30 años del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Morella, en el que ha reivindicado que "la lealtad y la confianza federal pasan por pensar en el interés de la propia comunidad, pero también en el interés de otras comunidades autónomas y en el interés de España".

"Desde la Comunitat Valenciana lo que pedimos es que los valencianos tengan los mismos derechos que los ciudadanos de cualquier otra autonomía y, para eso, se necesita revisar el sistema de financiación y hacerlo con una mirada amplia y no con una posición partidista ni sectaria", ha expresado.

El jefe del Consell ha resaltado que el cambio de modelo de financiación "simplemente es que se cumpla la Constitución", que dice que "los ciudadanos en cualquier parte de España tienen que tener los mismos derechos y capacidades económicas". "Cada gobierno puede hacer una política u otra, pero nosotros lo que queremos es tener la suficiente financiación para poder garantizar el estado de bienestar y el crecimiento económico", ha reclamado.

En este sentido, ha apuntado que "si en esta situación" la Comunitat "ha sido capaz de atraer grandes proyectos", como la gigafactoría de Volkswagen o la plataforma de vehículos eléctricos de Ford, "si se tuvieran más recursos, la capacidad de generar más ocupación y garantizar un estado de bienestar potente sería mayor".

DEUDA "DEL CONJUNTO DE ESPAÑA"

Ximo Puig ha señalado que, "ante la infrafinanciación, en estos momentos, se está yendo a la deuda" porque, ha asegurado, "no hay otra salida". No obstante, ha afirmado que "esa deuda corresponde finalmente al conjunto de España, y no únicamente a los valencianos".

Por ello, ha pedido que el Gobierno de España asuma esta deuda, ya que "tienen que ver con la infrafinanciación".